Когда начнется наступление ВСУ? Метеоролог о погоде и войне

В Украине ожидают весеннего наступления ВСУ. Когда оно начнется, зависит, в том числе, и от погодных условий, которые анализирует для DW американский военный метеоролог Дэвид Хелмс.

Во время видеосвязи с американским метеорологом Дэвидом Хелмсом на заднем фоне слышен звон посуды. Ветеран ВВС США находится у себя дома в штате Вирджиния, и главный вопрос, который его волнует: когда закончится распутица в Украине? Ведь от погодных условий зависит и ситуация в зоне боевых действий.

Плохая погода осложняет жизнь солдатам в окопах, а также мешает передвижению военной техники. Весенняя распутица, когда из-за грязи регионы, где нет асфальтированных дорог, становятся труднопроходимыми, в этом году началась раньше, пишет Хелмс в своем анализе погодных условий в Украине для DW: "В марте и феврале было почти на два градуса теплее, чем обычно. Мы видели, что кое-где стало почва стала более сухой, в основном на юге, в меньшей степени - на востоке и севере страны".

Прогнозы погоды влияют на планы на фронте

Находящийся на пенсии американский военный метеоролог анализирует погоду в районе боевых действий и публикует свои прогнозы в соцсетях под хэштегом #NAFOWeather. Таким образом он, как один из многих добровольцев, которые ведут свои микроблоги в Twitter, поддерживает в цифровом формате Украину в ее борьбе против российского вторжения.

Хелмс, например, изучая погоду, пишет о том, когда будут "оптимальные возможности для проведения разведки с помощью спутников". Безоблачное небо - это лучшее время для того, чтобы делать спутниковые снимки. Другие активисты на пожертвования заказывают снимки со спутников, например у аэрокосмической компании Maxar, и предоставляют их украинскому командованию.

Дэвид Хелмс Фото: DW

В течение последних недель прогнозы Дэвида Хелмса имеют особое значение: от того, когда в разных регионах завершится распутица, зависит, когда Украина начнет наступление, чтобы освободить занятые российскими военными территории страны. О нем в своих ежедневных видеообращениях заявляет президент Украины Владимир Зеленский, а также министр обороны Алексей Резников, который поблагодарил Запад за поставки танков Leopard 2 и Challenger 2, а также БМП Marder.

Распутица в Украине бывает и осенью, когда выпадает много дождей, и по весне, когда тает снег. Это самое неблагоприятное время для активных боевых действий: танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия застревают в грунте. "В верхних 20 сантиметрах почвы ее прочность по экспоненте уменьшается по мере увеличения влажности", - указывает Хелмс. То есть, почва очень быстро становится рыхлой, когда растет количество влаги.

"Этой зимой влага накапливалась в виде снега, и поверхность земли в основном промерзла, хотя из-за климатических изменений верхний слой почвы временами оттаивал", - продолжает метеоролог. Этот феномен он объясянет географическими особенностями Украины: бесконечной равниной и составом почвы. В Украине много чернозема, который, прежде всего на юге страны, делает этот регион самым плодородным в мире, но при этом и труднопроходимым для военной техники во время распутицы.

О какой военной технике идет речь

В прошлом Хелмс работал в американском Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) и занимался там гидрологическими последствиями изменения климата, то есть изменениями характера почвы. Сейчас он дает экспертную оценку, касающуюся влияния погоды на ход военных действий в Украине.

Проходимость техники на местности зависит не только от твердости грунта, но и от типов машин, предназначенных для наступательной операции, пишет Дэвид Хелмс. Проще говоря: то, насколько тяжелы танки и БМП и сколько людей они перевозят, и является решающим фактором при ответе на вопрос, застрянут ли они в грязи или нет.

Потеря влаги почвой значительно увеличится с 1 мая, прогнозирует Хелмс. Почва на юге Украины с середины апреля будет сухой. В Донецкой области это произойдет двумя неделями позже, а с середины мая - и в Луганской области. Это означает, что что украинская армия в это время может начать наступление на юге в направлении Мелитополя, в то время как на востоке передвижение танков будет проблематичным, они все еще могут застревать в грязи.

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