Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Мелитополь сразу после вторжения РФ в Украину не раз попадал в заголовки новостей, в частности, из-за похищения российскими военными мэра города Ивана Федорова. Сейчас Федоров - он один из тех, кому вручили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Мэр получил награду в качестве представителя украинского народа, который в этом году стал лауреатом премии. DW поговорила с Федоровым в Страсбурге.

DW: Господин Федоров, сегодня в разговоре с журналистами вы сказали, что надеетесь на освобождение Мелитополя в скором времени. Это только надежда или у вас есть какой-нибудь повод говорить, что это скоро может произойти?

Иван Федоров: Мы видим тенденцию, которую сегодня на повестке дня имеют наши вооруженные силы. После освобождения Харьковщины, после освобождения Херсонщины у нас осталось два региона, которые нужно еще освободить. Это Донбасский регион (Донецкая и Луганская области) и Запорожский регион.

Иван Федоров Фото: DW

Также мы понимаем, что сегодня, к сожалению, рашисты именно через Мелитополь перекидывают огромное количество военной техники, вооружения, личного состава. Поэтому Мелитополь сегодня является стратегическим направлением для деоккупации, чтобы сломать им логистику, чтобы оборвать все коммуникации.

С другой стороны, мы видим усиление тенденции уничтожения вражеских позиций в Запорожском направлении. За прошедшую неделю было ликвидировано более 10 военных баз, две недели назад - более 20 военных баз, и это тысячи человек. Поэтому мы видим тенденции, и это дает нам надежду на то, что именно это направление будет выбрано приоритетным для наших военных по освобождению и деоккупации территорий.

- У вас есть какой-нибудь прогноз, когда это может произойти или каким образом?

- Военным образом. В другой я сегодня не верю, потому что сегодня работает очередная волна пропаганды от рашистов, которую они пытаются навязать нам, о том, что они сухопутный коридор (между Россией и аннексированным Крымом. - Ред.) никогда не отдадут и что Россия свои территории не отдает. Поэтому я верю в наши ВСУ и в то, что они освободят нашу территорию. Что касается прогноза, конечно, я не буду его делать, а вместо прогнозов все мы - и в Европе, и в Украине, и на оккупированной части, и на неоккупированной - должны всем помогать нашим вооруженным силам, чтобы это произошло как можно скорее.

- После освобождения Мелитополя, как и после освобождения других украинских городов, могут появиться доказательства предполагаемых российских военных преступлений. Есть ли у вас какая-либо информация на сей счет?

- К сожалению, нет сомнений, что результаты зверств России мы увидим и на территории Мелитопольщины. Мы сегодня уже слышим о том, что там такое происходит. К сожалению, сегодня мы не можем этого предотвратить, потому что нет никаких гарантий безопасности для наших жителей на временно оккупированных территориях. Поэтому мы и призываем всех, кто имеет возможность, уезжать из временной оккупации. Но очень важно, чтобы за эти зверства ответили Путин и его окружение.

И именно для этого сегодня наше государство, наши народные депутаты работают над тем, чтобы был создан специальный трибунал, в котором будут судить Путина и в котором он будет отвечать за все то насилие, пытки, зверства, которые сегодня совершаются в нашем государстве. Ибо если все мы, цивилизованный мир, не сможем судить Путина за зверства, то это может повториться еще и еще. Потому мы обязаны это сделать.

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