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Джеймс Клеверли, глава МИД Великобритании
Глава МИД Великобритании Джеймс КлеверлиФото: Kirsty Wigglesworth/AP/picture alliance
ПолитикаУкраина

Великобритания пообещала поддержку Украине в зимний период

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Глава британского МИДа Клеверли нанес не анонсированный визит в Киев. Он пообещал Украине помощь в деле восстановления инфраструктуры, особенно в Херсоне и на других недавно освобожденных территориях.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 24 ноября направился с не анонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины и заверить его в поддержке на протяжении всего зимнего периода и в более долгосрочной перспектике, сообщил офис министра в пятницу, 25 ноября.

"Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной. С наступлением зимы Россия продолжает попытки сломить решимость Украины путем жестоких ударов по мирным жителям, больницам и энергетической инфраструктуре. Россия не добьется успеха. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы позволить этой замечательной стране восстановиться. Я лично видел, как наша помощь помогает храбрым гражданам сопротивляться и восстанавливать разрушенное", - сказал Клеверли.

Помощь в восстановлении Херсона

Он пообещал выделить Украине три миллиона фунта стерлингов для восстановления жизненно важной инфраструктуры и еще пять миллионов - на поставки зерна беднейшим странам, таким как Судан и Йемен. Клеверли отметил, что значительная часть выделяемой Лондоном помощи будет направлена на восстановление инфраструктуры в недавно освобожденных районах южной Украины, в том числе в Херсоне.

Джеймс Клеверли прибыл в Украину всего через несколько дней после того, как эту страну посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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