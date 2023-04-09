На 411-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 апреля (время московское).

++06.50++

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пригрозила запретом на въезд российских спортсменов в ФРГ в случае их допуска к международным соревнованиям. "Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Спомощью выдачи виз можно проконтролировать, могут ли россияне фактически принять участие", - приводят слова главы МВД ФРГ издания медиагруппы Funke. Предложить президенту РФ Владимиру Путину "сцену для пропаганды значило бы предать все ценности спорта", - сказала Фезер. "Для украинских атлетов совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, выступающими за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины", - добавила она.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Позиция МОК вызвала сильное возмущение в мире спорта и политики. С призывами отстранить россиян и белорусов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили многие именитые спортсмены и политические деятели. Украина будет бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

ISW: Россия использует религию в качестве оружия

++06.25++

С момента вторжения в соседнюю страну российские войска или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). "Российские власти закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений" в захваченных украинских регионах, отмечают аналитики. "Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, являются не единичными инцидентами, а частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению "нежелательных" религиозных организаций в Украине и популяризации Московского патриархата", - указывают эксперты ISW.

Россия продолжает использовать религию в качестве оружия и может воспользоваться предстоящей православной Пасхой 16 апреля, чтобы призвать к прекращению огня из уважения к православию и тем самым отсрочить украинское контрнаступление, говорится в обзоре. В то же время сама РФ не проявляла такого уважения к религии в захваченных районах, указывается далее. "Религиозные преследования со стороны России, вероятно, также являются частью продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленных на искоренение идеи независимой украинской нации или Православной церкви Украины", - считают эксперты ISW.

++05.00++

Украина изменила некоторые военные планы в свете появления в соцсетях новой партии секретных документов США. Об этом американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного собеседника из окружения украинского президента Владимира Зеленского. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные документы "фотошопом", с помощью которого российская разведка пытается исправить собственные провалы.

++03.35++

Россия увеличила количество комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО Андрей Демин. Речь идет о подразделениях, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", объяснил он, не приведя конкретное число единиц военной техники.

В Германии призвали поддержать школы в интеграции украинских учеников

++02.10++

Профсоюз немецких учителей (Deutsche Lehrerverband, DL) призвал расширить поддержку учебных заведений в вопросе интеграции украинских детей и подростков. "Нам крайне необходима дополнительная поддержка школ, принявших особенно большое число школьников-беженцев иначе интеграции угрожает провал", - заявил председатель DL Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) изданию Stuttgarter Zeitung. "Если предположить, что прием одного дополнительного ученика потребует от 7000 до 10 000 евро расходов на дополнительный персонал и приобретение инвентаря, землям пришлось бы инвестировать до 2 миллиардов евро в интеграцию украинских школьников", отметил глава DL. Кроме того, Майдингер призвал предоставить долгосрочные предложения работы для украинских учителей и возможности повышения квалификации для их немецких коллег, которые работают в школах с большим количеством детей-беженцев. По оценке властей ФРГ, сейчас в стране учатся около 205 000 школьников из Украины.

++00.50++

В течение истекших суток российские войска обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины Сумской области, рассказала региональная военная администрация. Во всех случаях обошлось без последствий, отметили местные власти.

Украинские власти хотят принудительно эвакуировать детей из Авдеевки

++00.05++

С 10 апреля из Авдеевки в Донецкой области начнут принудительно вывозить оставшихся в городе детей, сообщил глава военной городской администрации Виталий Барабаш. По данным Национальной полиции Украины, в Авдеевке остаются четверо детей, двоих уже разыскали и уговаривают семью эвакуироваться.

Хроника событий 9 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: