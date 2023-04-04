НАТО лишила РФ "пространства для ошибки" по поводу Финляндии

Приняв в свои ряды финнов, Североатлантический альянс "исключает пространство для ошибки в Москве по поводу готовности НАТО защищать Финляндию", заявил во вторник, 4 апреля, на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что любое недоразумение, недопонимание или просчет опасны тем, что могут спровоцировать конфликт, а цель политики сдерживания и защиты НАТО заключается в предотвращении конфликтов. Поэтому членство в НАТО сделает Финляндию безопаснее, а НАТО - сильнее, добавил генсек.

По его словам, Финляндия привносит в оборонный альянс высокий потенциал, значительные силы и передовую оборонную промышленность. "Не так давно нам казалось немыслимым, что Финляндия вступит в НАТО, - напомнил Столтенберг. - Но это произошло. Это поистине историческое событие, которое демонстрирует, что Финляндия - суверенное независимое государство, принимающее собственные решения, а НАТО - союз демократий, дверь которого открыта для демократических суверенных государств, таких как Финляндия".

Столтенберг уверен в скором присоединении Швеции к НАТО

Вступление страны в альянс его глава назвал результатом путинской агрессивной войны в Украине: "Когда они увидели, что Путин угрожал не только Украине, но и каждой нации, желавшей принимать собственные решения о вступлении в НАТО, Финляндия решила присоединиться. И это как раз показывает, что, когда Путин хотел закрыть дверь в НАТО для остальных стран в Европе, он получил обратный результат: больше войск, больше готовности, больше сил на земле, на море и в воздухе в восточной части альянса, и больше членов НАТО: сегодня это Финляндия, а вскоре к ней присоединится и Швеция".

Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит неустанно добиваться вступления в НАТО Стокгольма, которому остается ратификация двумя парламентами - Венгрии и Турции, и что это непременно произойдет.

Глава альянса указал на "железную гарантию безопасности", которую получил Хельсинки, став членом НАТО. "Пятая статья нашего устава, пункт о коллективной обороне "один за всех и все за одного" с сегодняшнего дня будет применяться к Финляндии", - подчеркнул Йенс Столтенберг. В то же время войска НАТО не будут размещены в Финляндии без ее согласия, заверил он: "Во многих странах мы проводим учения, создаем военно-морское и воздушное присутствие, но у нас нет там постоянных баз".

"Россия действует по схеме"

На протяжении многих лет НАТО наблюдает наращивание российской военной мощи, в том числе и на севере, недалеко от Финляндии и Норвегии, в Арктике. "И мы видели не только это, но и то, что Россия и ее президент Путин готовы применять военную силу против своих соседей: Грузия в 2008 году, Крым в 2014-м, а затем - полномасштабное вторжение в Украину, - сказал глава альянса. - Итак, это действия по схеме, именно поэтому мы усилили НАТО в восточной части альянса и поэтому союзники инвестируют в новые современные вооружения".

Столтенберг вновь подчеркнул, что ядерная риторика Путина "опасна и безрассудна", что в ядерной войне нет победителей и ее не следует вести в принципе. При этом НАТО остается ядерным союзом, поскольку это важная часть сдерживания и обороны, указал он, заверив, что пока альянс не видит никаких изменений в ядерной позиции России.Он напомнил, что вместе страны НАТО представляют 50 процентов мировой военной мощи. "Если мы будем защищать друг друга, то никакого военного нападения ни на одного члена НАТО не произойдет", - резюмировал генсек Североатлантического альянса.

Смотрите также: