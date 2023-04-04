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На границе Финляндии и РоссииФото: Alessandro Rampazzo/AFP/Getty Images
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Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Бернд Ригерт | Наталья Позднякова
12 мин. назад

4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-й страной-членом НАТО. Альянс усилился на севере и стал ближе к России. На что это повлияет, и когда к НАТО присоединится Швеция?

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4 апреля 2023 года Финляндия стала страной-членом НАТО. После ее вступления в Североатлантический альянс общая граница НАТО с Россией увеличится вдвое и достигнет 2600 километров. Финляндия, 31-е государство, вступившее в западный оборонительный альянс на фоне российского вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, на крайнем севере имеет с РФ границу протяженностью 1300 километров. Граница Финляндии с Россией - от Баренцева моря на севере до Финского залива на юге - это, в основном, леса, крупных населенных пунктов там почти нет. Линия границы по большей части не укреплена.

Какая армия у Финляндии

Финская армия, по оценкам военных из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, может в настоящий момент самостоятельно обеспечить безопасность своей границы. Вооруженные силы на новом северном фланге НАТО считаются хорошо подготовленными, обученными и мотивированными. Финляндия никогда не отменяла всеобщую воинскую обязанность для мужчин и сейчас у нее около 24 000 солдат, находящихся на службе, а также более 900 000 обученных резервистов. В случае нападения Сухопутные, Военно-морские и Военно-воздушные силы Финляндии могут быть увеличены еще на 280 000 человек.

Солдат финской армии
Солдат финской армииФото: Juri Rescheto/DW

Учитывая то, что население Финляндии составляет всего 5,5 млн человек, - это относительно большая и сильная армия, полагает Якоб Вестберг (Jacob Westberg), профессор Шведского университета обороны в Стокгольме. Для сравнения: в Германии с ее 82 млн населения и при отсутствии обязательной службы в армии бундесвер насчитывает 183 000 военнослужащих и 30 000 резервистов.

"НАТО станет сильнее"

"Финляндия, в отличие от других стран, не сократила финансирование армии после холодной войны", - похвалил нового члена альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сейчас Финляндия, конечно, получит гарантии безопасности всех стран-членов западного оборонительного союза, но "Финляндия делает и НАТО сильнее", подчеркнул Столтенберг. Например, НАТО теперь может рассчитывать на 60 современных истребителей финских ВВС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули НиинистёФото: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

"Среди населения экстремально высокий уровень готовности к сопротивлению  и обороне", - говорит Столтенберг о финнах. Как нейтральная страна на протяжении многих лет Финляндия создала большую армию, имея опыт войны с СССР зимой 1939-1940 годов, говорит эксперт по обороне Якоб Вестберг. Тогда Финляндия потеряла 10 процентов своей территории, которую захватили советские войска. 

Москва заявляет об ответных шагах 

Финские Вооруженные силы полностью соответствуют уровню НАТО и могут быть интегрированы во все сферы, заявляют в штаб-квартире альянса в Брюсселе. На вопрос, в каких подразделениях НАТО на восточном фланге союза хотела бы участвовать Финляндия и какие структуры альянса могут быть перенесены в эту страну, Столтенберг не ответил.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил в Москве, что Россия в ответ на вступление Финляндии в НАТО увеличит свое военное присутствие на северо-западе страны. "Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России", - цитирует Грушко РИА "Новости". 

Смена правительства в Хельсинки после прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборов никак не повлияет на курс Финляндии в отношении НАТО, поясняет эксперт по безопасности Минна Аландер из Финского института международных отношений в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. По этому вопросе у политических сил в стране существует консенсус. "Политика финского правительства по отношению к России все больше будет базироваться на сдерживании, а не на диалоге с Москвой, как это было", - считает Минна Аландер.

Когда Швеция вступит в НАТО?

Вступление Финляндии в НАТО было самым быстрым за всю 74-летнюю историю альянса. Заявку на членство в нем в мае 2022 года подала как Финляндия, так и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Швеция тоже скоро станет страной-членом альянса. Он еще раз потребовал от президента Турции Реджепа Эрдогана снять препятствия на вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм, по мнению Столтенберга, выполнил все требования Анкары. Турция настаивает на выдаче ей шведскими властями курдских диссидентов, которых Анкара признала террористами.

Вступление Швеции в НАТО было бы выигрышным не только с точки зрения политики безопасности, но и с военной точки зрения, полагает эксперт Якоб Вестберг: "России стало бы сложнее действовать в Балтийском море. У Швеции есть пять очень современных подводных лодок, котрые могли бы усилить флот Польши и ФРГ".

Папки с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на фоне флагов двух стран и флага альянса
Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО Фото: NATO

Президент США Джо Байден все время подчеркивает, что вторгшаяся в Украину Россия и ее президент Путин, которого подозревают в совершении военных преступлений, тотально просчитались. "Он хотел финляндизации НАТО, - сказал Байден во время своего визита в Варшаву в феврале этого года. - Вместо этого он получил Финляндию в составе НАТО". Западный оборонительный альянс стал крупнее. А Финляндия более не нейтральная, какой была на протяжении десятилетий.

Кроме того, если взглянуть на карту, то становится очевидно, что со вступлением в НАТО Финляндии альянс сильно приблизился к Санкт-Петербургу, второму по величине городу России. До этого Эстония, расположенная юго-западнее Петербурга, была единственным государством-членом НАТО, которое находилось вблизи российской метрополии.

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