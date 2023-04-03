Финляндия 4 апреля станет членом НАТО

На 404-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 3 апреля (время московское).

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Финляндия уже во вторник, 4 апреля, официально станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для безопасности Северных стран и для НАТО в целом", - сказал он журналистам в Брюсселе, добавив, что "в результате Швеция также станет безопаснее".

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НАТО будет продолжать оказание военной поддержки Украине, в том числе укрепляя украинские вооруженные силы. Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, эта поддержка будет рассчитана на долгое время, поэтому члены альянса должны разработать многолетнюю программу для Украины, передает корреспондентка DW.

Дания и Норвегия передадут тысячи снарядов Украине

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Министерства обороны Дании и Норвегии договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило датское военное ведомство. Отмечается, что сборка боеприпасов из компонентов производства обеих стран будет проводиться в Дании для дальнейшей передачи украинской стороне. "Украинцы по-прежнему испытывают большую и острую потребность в боеприпасах для борьбы за свободу против России. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания активно занимается подготовкой различной военной помощи. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Сроки выпуска и доставки снарядов не уточняются. Но указано, что боеприпасы подходят под самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, поставку которых Украине на безвозмездной основе одобрил парламент Дании в начале года. "Ожидается, что снаряды будут переданы вместе с системами", - говорится в сообщении Минобороны.

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