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Блогер Владлен ТатарскийФото: Telegram @Vladlentatarskybooks/via REUTERS
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Что известно о взрыве на встрече с "военкором" в Петербурге

Даниил Сотников
24 мин. назад

Провоенного блогера Татарского убили, вероятно, с помощью взрывчатки, спрятанной в подаренный ему бюст. По данным СМИ, в убийстве подозревают одну из посетительниц его вечера.

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Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил "творческий вечер" российского провоенного блогера Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, еще 30 человек пострадали; по информации Минздрава РФ, 24 из них госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Среди основных версий следствие рассматривает преднамеренное убийство, "совершенное общественно опасным способом", сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По подозрению в совершении преступления разыскивается неизвестная молодая женщина, которая передала погибшему подарок в форме гипсовой статуэтки. Внутри гипса могло находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. СВУ, судя по всему, было активировано после того, как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе", - сказал собеседник агентства.

Что произошло в кафе

Журналист Марат Арнис, который в момент взрыва находился в кафе, рассказал Telegram-каналу Mash, что девушка взяла микрофон, чтобы задать вопрос Татарскому, и рассказала, что у нее есть для него подарок - сделанный ею бюст блогера. По словам девушки, ей не разрешили пронести скульптуру в зал. "Мне сказали, что там может быть бомба", - передает ее слова Арнис. "Да нет, вносите, заодно и проверим", - ответил ей Татарский.

Через несколько минут в кафе произошел взрыв. Этот рассказ подтвердили другие посетители вечера. Telegram-каналы опубликовали видео, на котором Татарский осматривает подаренную статуэтку. Как следует из слов очевидцев, Татарский и девушка, подарившая ему бюст, были знакомы, она неоднократно передавала ему открытки на встречах.

Кроме того, опубликовано видео момента взрыва, снятое уличными камерами наблюдения. На месте, где сейчас расположено кафе Street Food Bar № 1, до 2016 года был ресторан "Русский китч", который принадлежал владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В 2022 году Пригожин заявлял, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании "Конкорд". "Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - подтвердил Пригожин в ночь на 3 апреля.

Кого подозревают в убийстве

Как утверждает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, в убийстве подозревают жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Следствие считает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство. Петербургский телеканал "78" выложил видео с силовиками у четырехэтажки, где, как утверждается, жила Трепова. На кадрах видно, как из квартиры выводят человека в капюшоне и маске. 

Источники "Интерфакса" и "78" утверждают, что девушка была задержана. Официально эта информация на момент публикации не подтверждена. Издание "Фонтанка" пишет, что в квартире прошел обыск, подозреваемой там не было, а в отделение были доставлены мать и отчим Треповой. Telegram-канал Baza также сообщил, что сама Дарья Трепова пока не задержана, ее продолжают искать. В пользу этой версии говорит тот факт, что женщина, которую силовики вывели из квартиры, шла свободно и была без наручников.

Чем был известен Татарский

Настоящее имя Татарского - Максим Фомин, ему было 40 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. В 2011 году он был приговорен в Украине к 12 годам колонии за вооруженное ограбление банка. После начала боев в Донбассе он сбежал из заключения и начал воевать на стороне самопровозглашенной "ДНР" в составе батальона "Восток", а затем в подразделениях "ЛНР".

Татарский вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское вторжение в Украину. У него было более 560 тысяч подписчиков. Он также вел программу "Разборы Рыбаря" на канале "Соловьев Live". Одним из самых резонансных видео канала стала запись, сделанная им в сентябре прошлого года в Кремле на церемонии подписания договора о "включении в состав России" украинских регионов. "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", - говорил Татарский на видео.

Российским спецслужбам давно было известно, что на блогера готовится покушение, рассказал источник РБК в полиции. Убийство Татарского прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав взрыв "внутренним терроризмом".

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