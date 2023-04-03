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Полицейские в Санкт-ПетербургеФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

СКР заявил о задержании подозреваемой в убийстве Татарского

Сергей Куприков
59 мин. назад

Дарья Трепова была задержана через несколько часов после объявления ее в федеральный розыск. Следствие считает, что она принесла на "творческий вечер" российского провоенного блогера Владлена Татарского бомбу.

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Следственный комитет России заявил в понедельник, 3 апреля, о задержании Дарьи Треповой по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. По данным издания "Фонтанка", женщину задержали на заранее снятой квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Задержание произошло через несколько часов после того, как МВД объявило Трепову в федеральный розыск.

Трепову подозревают в убийстве "военкора" Владлена Татарского

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил "творческий вечер" российского провоенного блогера "военкора" Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, еще 32 человек пострадали; по информации Минздрава РФ, 31 из них госпитализирован, десять находятся в тяжелом состоянии.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Среди основных версий следствие рассматривает преднамеренное убийство, "совершенное общественно опасным способом", сообщило агентство "Интерфакс". Подозреваемой в совершении преступления стала жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Следствие считает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Утром в понедельник в квартире, где официально проживала женщина, прошел обыск, подозреваемой там не было, а в отделение были доставлены мать и отчим Треповой. Telegram-канал Baza также сообщил, что полиция разыскивает мужа Треповой - члена незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрия Рылова. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе. При этом сам он на встрече с Татарским не присутствовал, а в Либертарианской партии утверждают, что Рылов находится в эмиграции.

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