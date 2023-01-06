Почему военкорам в России позволено критиковать Путина

Объявление президентом Путиным "рождественского перемирия", а также удар ВСУ по войскам РФ в Макеевке вызвали критику военных блогеров. Она растет, но, возможно, является лишь частью борьбы за власть в России.

Российские военные блогеры преимущественно правых взглядов регулярно, порой в резком тоне, заявляют о некомпетентности руководства вооруженных сил России. А некоторые - даже президента Владимира Путина. "Военкоры", как их еще называют, используют для выражения своего возмущения в основном платформу Telegram. Последний пример - масса негативных публикаций в Telegram по поводу объявленного Путиным 5 января по призыву патриарха РПЦ Кирилла Рождественского перемирия - прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Перед этим шквал критических комментариев вызвала гибель десятков российских мобилизованных от удара ВСУ по Макеевке в Донбассе, оккупированной войсками РФ. Вот, например, анонимное сообщение, опубликованное в Telegram-канале Grey Zone , который связывают с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера, принадлежащей Евгению Пригожину: "Ожидаемо вину за произошедшее в Макеевке стали вешать на самих мобилизованных. Видите ли, они включили телефоны и их засекли. Безусловно, такая возможность у противника есть, и он иногда это делает. Но в данном случае - это на 99% ложь и попытка сбросить с себя вину".

"Некомпетентность" военного руководства

Называющий себя монархистом бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, которого в окружном суде Гааги недавно признали виновным в гибели пассажиров и членов экипажа малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году в небе над Донбассом, и заочно приговорили к пожизненному заключению, заявил, что российские генералы "не поддаются обучению в принципе". В своем Telegram-канале Гиркин написал, что здание в Макеевке было полностью разрушено, потому что его также использовали для хранения боеприпасов.

Игорь Гиркин - один из наиболее резких критиков военного руководства России Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Борис Рожин, военный блогер правого толка, автор канала Colonelcassad, раскритиковал большую концентрацию военных, размещенных в радиусе действия украинской артиллерии. За последние месяцы, написал Рожин, армия РФ адаптировалась к обстоятельствам и изменила свою стратегию, отказавшись от размещения большого количества боеприпасов и топлива в одном месте. Однако эту же концепцию, по его словам, не применяют к людям. Возложив вину на военное руководство России, блогер подчеркнул: "Некомпетентность и неспособность осознать последствия войны по-прежнему являются серьезной проблемой".

Резкая критика со стороны ряда радикально настроенных блогеров и экспертов, считающих, что российские военные проваливают кампанию в Украине, сама по себе не является чем-либо новым. Но последняя волна их возмущения, в значительной степени направленная против Минобороны РФ, заставляет задуматься о том, почему такая критика широко транслируется в сегодняшней России. Ведь в то время, как популярные блогеры-"военкоры", похоже, могут свободно высказывать свое критическое мнение, участникам антивоенных протестов грозит лишение свободы сроком до 15 лет за "дискредитацию российских вооруженных сил" или за "распространение ложной информации" об армии РФ.

Власти России не могут полностью контролировать нарратив

Тут дело в характере критики, объясняет Аббас Галлямов, в 2008-2010 годах - политический аналитик и спичрайтер тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина. "Военные блогеры критикуют с так называемой патриотической точки зрения: они нападают не на Путина, а на исполнителей. Но они не ставят под сомнение лидерство Путина или его идею вторжения в Украину", - указывает Галлямов. С другой стороны, по выражению аналитика, ставить под сомнение политику президента и саму войну в Украине не разрешается. Любой, кто это делает, рассматривается как враг, считает Галлямов.

Британский историк и эксперт по России Марк Галеотти Фото: Photoshot/picture alliance

Тем не менее Игорь Гиркин, один из самых громких критиков российских военных, неоднократно выступал с прямой критикой лично Путина. Только в прошлом месяце он разместил в Telegram-канале 90-минутное видео, в котором среди прочего заявил, что "голова рыбы полностью сгнила".

Британский историк и эксперт по России Марк Галеотти говорит, что Кремль все больше понимает, что не может полностью контролировать нарратив, посвященный войне в Украине. По мнению Галеотти, такие люди, как Гиркин, не только важны сами по себе, но и в определенном смысле являются выразителями интересов довольно значимых групп в армии и спецслужбах. Власти опасаются, что превратят таких лиц в мучеников, если будут их преследовать. Кроме того, Кремль не хочет лишиться возможности понимать, что именно беспокоит этих людей, уточняет британский эксперт.

Элемент закулисных политических игр?

В то же время, добавляет Аббас Галлямов, Путин тоже недоволен руководством ВС России: "Они обещали ему победу за три дня, но вместо этого он опозорился перед всем миром. На эмоциональном уровне Путин понимает военных блогеров".

Миистр обороны РФ Сергей Шойгу (на фото слева), Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов Фото: SPUTNIK via REUTERS

На фоне борьбы за власть внутри руководства России критика, вероятно, также служит элементом политической игры, не исключают наблюдатели. По словам Марка Галеотти, далеко не все военные поддерживают министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова; вполне возможно, что обоим в нынешнем году придется уйти в отставку. "Я думаю, то, что мы видим в социальных сетях, во многом отражает реальную политику в России", - заключил британский историк.

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