Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Российская пропаганда продолжает распространять информацию о том, что в Украине "полно нацистов", выкладывая в интернете якобы имеющиеся доказательства. Фактчекинг DW проверил три подобных заявления.

В России, начиная по крайней мере с 2014 года, распространяется нарратив о том, что многие украинцы склонны к нацизму. Эти утверждения особенно усилились с началом агрессивной войны РФ против Украины. В известных пропагандистских каналах, таких как Telegram-группа "Новости из России", которую ведет якобы независимая журналистка Алина Липп (Alina Lipp) можно найти множество постов об "украинских нацистах". Не стоит преуменьшать влияние таких постов - только канал Липп имеет более 183 тыс. подписчиков (по состоянию на 25 ноября).

Простой поисковый запрос показал, что слово "нацист" встречается 285 раз, "национал-социализм" - 22 раза, а "свастика" - 17 раз (по состоянию на 25 ноября 2022 года). А как насчет предполагаемых доказательств якобы приверженности украинцев к нацизму, которые пророссийские аккаунты публикуют в социальных сетях? Команда DW по проверке фактов проверила три подобных поста.

Утверждение: Пьяные украинцы распространяли нацистскую символику на чемпионате мира по футболу в Катаре. Соответствующее видео, появилось в Twitter, якобы от имени арабского новостного канала Al Jazeera

Фактчекинг DW: Ложь

Российский пропагандист Владимир Соловьев также распространил это видео в своем Telegram-канале, где его просмотрели почти 400 000 раз (по состоянию на 25 ноября 2022 года). В видеоролике, выполненом в стиле Al Jazeera, сообщается, что трое украинцев пририсовали гитлеровские усы талисману чемпионата мира по футболу и написали рядом гитлеровское приветствие. Кроме того, они сорвали десять плакатов на футбольном стадионе "Эль-Байт", говорится в ролике, после чего были арестованы, не оказав сопротивления.

Как показало наше журналистское расследование, в случае этого видео речь идет о фейке, о чем написала по результатам собственнного фактчекинга и Al Jazeera.

В ролике используется логотип медиакомпании и шрифты, очень похожие на те, что применяются в оригинальных видеороликах Al Jazeera. Сами якобы задержанные украинцы в ролике не показаны, в него лишь вмонтирована фотография с украинскими болельщиками. Как пишет в своем Twitter бельгийский журналист-расследователь Брехт Кастель, обратный поиск изображения показывает, что эти украинские болельщики уже фигурируют на фотографии, использованной 4 февраля 2022 года на российском спортивном сайте.

Заметно также, что в видеоролике неправильно написано название стадиона "Эль Байт". Фотографии якобы уничтоженных плакатов также не показаны. В сцене якобы ареста украинских болельщиков одежда полицейских не соответствует форме сотрудников правоохранительных органов, которая, по данным министерства внутренних дел Катара, используется во время проведения чемпионата мира по футболу.

Если загрузить нарукавный знак, который можно увидеть на одном из предполагаемых полицейских, в обратный поиск изображений, то вы попадете на различные сайты, которые указывают, что это военный знак. Однако неясно, какой страны.

Вывод: Видео было проверено различными компаниями по проверке фактов и оказалось ложным. Al Jazeera, как предполагаемый автор, также подтверждает фальсификацию этого ролика.

Утверждение: "Некоторые украинские боевики носят на своих касках лозунг "Каждому свое" в знак приверженности неонацизму", написала в своем посте в Telegram-канале вышеупомянутая Алина Липп, выложив в качестве доказательства фотографию.

Фактчекинг DW: Ложь

Фотография однозначно была подвергнута манипуляциям, как показало наше расследование. Лозунг "Каждому свое" был размещен на главных воротах концентрационного лагеря Бухенвальд и с тех пор прочно ассоциируется с нацизмом. Он указывает на правоэкстремистскую и национал-социалистическую точку зрения, согласно которой каждый якобы получает по заслугам.

Изображение помечено в соцсетях как фейк

Исследование фотографиии показывает, что надпись была нанесена на каску с помощью программы редактирования изображений. Кроме того, судя по результатам поиска изображений, оригинальная фотография была зеркально перевернута.

Оригинальная фотография в газете The Washington Post показывает, что никаких надписей на шлемах нет

Изображенные на снимке мужчины небезызвестны: это музыканты украинской группы "Антитела", которые теперь не только поют, но и защищают Украину в рядах теробороны Киева. Группа приобрела мировую известность благодаря тому, что во время войны записала ремикс на песню "2 Step" вместе с британским музыкантом Эдом Шираном. Фотография участников группы в военной форме появилась на страницах различных мировых СМИ, таких, например, как Washington Post, а позднее ее использовала в своем посте Алина Липп.

Вывод: Снимок подвергся манипуляциям.

Утверждение: В украинском торговом центре есть лестница с большой свастикой на ней. Скандальное видео, широко распространено, в частности, в Twitter.

Фактчекинг DW: вводит в заблуждение

В ролике, которым неоднократно делились в социальных сетях, утверждается, что в торговом центре "Городок" в Киеве на лестнице загорается огромная светодиодная свастика, а выше - большое красное сердце.

Видео является подлинным, но вводит в заблуждение. Согласно заявлению администрации торгового центра, опубликованном в Facebook, инцидент произошел еще 16 февраля 2019 года, примерно в 13:30. Считается, что ответственность за светодиодную свастику несут хакеры. Как сообщается, охранник сразу после того, как заметил нацистский символ на лестнице уведомил руководство. После чего освещение в торговом центре было немедленно отключено.

Скриншот твита с инцидентом в торговом центре

Дело было передано в следственные органы. 29 июля 2019 года прокуратура Киева объявила в пресс-релизе, что 17-летний подросток получил доступ к компьютерной системе с помощью программы TeamViewer. Значок программы можно увидеть на видео. По данным прокуратуры, пароль системы был доступен на короткое время, чем воспользовался подросток, чтобы показать свастику. В Украине запрещено публично распространять национал-социалистическую символику. По поводу этого видео было проведены и опубликованы многочисленные фактчекинги.

Вывод: Свастика действительно была вывешена на несколько минут в торговом центре в Киеве. Однако этот инцидент был результатом хакерской атакой. И речь не идет о постоянном освещении магазина.

Путин также распространяет нарратив об "украинских нацистах"

Факт остается фактом: многие заявления об "украинских нацистах" сфабрикованы или вводят в заблуждение. Тем не менее этот нарратив сохраняется, потому чтоВладимир Путин и российские пропагандисты продолжают распространять подобного рода дезинформацию .

Уже в своей речи накануне агрессии в конце февраля Владимир Путин говорил о том, что Россия должна "денацифицировать" Украину.Так называемая "денацификация" - это исторический термин, обозначающий политику союзников-победителей в отношении нацистской Германии после Второй мировой войны. Они хотели избавить страну от нацистского влияния и убрать с должностей лиц, которым инкриминировалось членство в партии национал-социалистов.

Подобное сравнение с Украиной некорректно, считает аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреас Умланд. "Эти разговоры о нацизме в Украине совершенно неуместны", - сказал он в интервью DW еще в феврале, напомнив, что нынешний "президент Украины - русскоязычный еврей, который выиграл последние президентские выборы с огромным отрывом у нееврейского украинского кандидата".

Хотя в Украине и есть крайне правые группы, они относительно слабы по сравнению со многими европейскими странами, что было продемонстрировано на выборах в Верховную раду в 2019 году, когда правые националисты, объединившиеся вокруг Всеукраинского объединения "Свобода", получили поддержку 2,15 процента избирателей

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