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Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество

Сергей Гуща
1 ч. назад

Согласно указанию президента РФ, режим должен действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7 января, сообщила в четверг, 5 января, пресс-служба президента РФ. Режим будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине, говорится в сообщении.

Свое решение Путин принял с "учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла", который ранее в четверг призвал установить рождественское перемирие на войне в Украине. "Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.  

Подоляк: Призыв Кирилла - "пропаганда" и "ловушка"

В Украине призыв патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне военных действий назвали "пропагандой" и "ловушкой". "РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды", - написал в Twitter Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

Ранее в тот же день с призывом к Путину объявить "одностороннее" прекращение огня в Украине обратился в ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого урегулирования", - приводит слова турецкого лидера его канцелярия.

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