 Комментарий: Прекращение огня не принесет мира Украине | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 29.06.2022

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Мнения

Комментарий: Прекращение огня не принесет мира Украине

Если Украина потерпит поражение в войне, ей грозит страшный режим. Да и Западу придется готовиться к проблемам. Поэтому сейчас он должен поставлять Киеву оружие, считает Райнхард Фезер.

Жилой дом в Николаеве, разрушенный попаданием ракеты, 29 июня 2022

Жилой дом в Николаеве, разрушенный попаданием ракеты

По прошествии четырех месяцев с начала вторжения России в Украину войска обеих сторон ведут напряженные бои на востоке страны. Благодаря гигантскому превосходству в человеческих и материальных ресурсах совершившим нападение удается завоевывать все новые территории, однако из-за упорного сопротивления украинцев продвижение армии РФ идет медленно. В то же время успехи контратак Украины на юге страны, в районе Херсона, скромны и часто непродолжительны.

Ни российский режим, ни украинское руководство не располагают в данный момент необходимыми силами, чтобы быстро решить исход битвы военным путем. Взятие Киева, которое, очевидно, планировалось в начале войны, является для Кремля отдаленной перспективой. Вместе с тем далеко не факт, что обещанные Западом поставки оружия позволят украинским военным освободить оккупированные Россией территории.

Ситуация выглядит как патовая, но на самом деле преимущество на стороне России. У нее более многочисленная армия. Ее экономика ослаблена только из-за санкций Запада. Украина же ослаблена оккупацией значительной части страны, вызванными войной разрушениями, а также тем, что около четверти ее населения было вынуждено обратиться в бегство, спасаясь от войны. Без помощи Запада Киев потерпит поражение в этой войне на истощение.

Путин хочет уничтожить Украину как нацию

Так что утверждение противников поставок оружия Киеву о том, что эти поставки лишь приведут к затягиванию войны, не обязательно ошибочно. Ошибочно полагать, что быстрое окончание войны путем поражения Украины или даже замораживания линии фронта, разделяющей страну, принесет мир, прекратит человеческие страдания и спасет остальную Европу от эскалации ее собственного конфликта с Москвой.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Заявления Владимира Путина, подстрекательская российская пропаганда и то, как действуют военные РФ на оккупированных территориях, не оставляют сомнений, что цель Кремля - уничтожение украинской нации. Ее существование воспринимается Кремлем как историческая ошибка, допущенная враждебными державами со злыми намерениями, которая должна быть устранена силой. Украинцев нужно насильно сделать русскими.

Российская оккупация Украины или косвенное правление Кремля страной приведет к установлению страшного режима, как в темные времена 20-го века. Многие украинцы не приняли бы этого без сопротивления. Трудности, с которыми оккупанты столкнулись при установлении контроля над югом Украины, предвещают то, каким незатухающим очагом напряженности надолго станет Украина, которой будет править Россия. И последствия этого будут ощущаться по всей Европе.

Заморозка конфликта не разрешит его

Затишье на фронтах тоже не приведет к миру. В течение восьми лет, прошедших с начала российской агрессии против Украины, вдоль 400-километровой линии соприкосновения в Донбассе почти каждый день раздавались выстрелы. Теперь такая ситуация сложилась бы на добрых 2500 километров. Таким образом Путин со временем достиг бы своей цели - уничтожить Украину. Ее свободная часть в таких условиях не имела бы шансов на восстановление и экономическое развитие. Кто станет инвестировать в страну, где жилые районы, транспортные пути, электростанции и заводы находятся под постоянной угрозой обстрела?

Как бы то ни было, в настоящее время перспектив официального прекращения огня нет. Кремль не хочет вести переговоры, он требует капитуляции Украины. Мирный план можно будет обсуждать после того, как Украина выполнит все требования России, только что подтвердил пресс-секретарь Путина. Украинское руководство не может на это пойти. Население требует от него продолжать сопротивление. Украинские солдаты и их семьи, люди, бежавшие с осажденных и оккупированных территорий, заплатили слишком высокую цену, чтобы отказаться от борьбы сейчас. На оккупированных территориях очень многие надеются - судя по поступающей оттуда информации - на освобождение.

Поэтому, пока украинцы хотят бороться, Запад должен делать все возможное, чтобы изменить баланс сил на поле боя в их пользу. Приведут ли такие усилия к успеху - вопрос совершенно открытый. Эти усилия связаны с рисками, которые трудно просчитать. Но единственная предсказуемая трагедия в этом конфликте - та, которая произойдет, если не будет предпринята попытка помочь Украине победить. И самым большим риском для Европы была бы ситуация, если бы Путин выиграл войну, а затем у него остались бы силы для дальнейших авантюр. Ведь он уже дал понять, что его амбиции выходят за пределы Украины.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель FAZ  

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Александра Иванова


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