Следы российской оккупации: как волонтеры ремонтируют дома украинцев

После бегства с севера Украины российские войска оставили после себя, кроме многих жертв среди мирного населения, огромное количество уничтоженных и поврежденных зданий. В мае Киевская областная военная администрация сообщила, что только в этой области пострадали более 4500 частных и многоэтажных жилых домов. Чтобы помочь с поисковыми работами и разбором завалов в городе Бородянка Киевской области, два советника министра внутренних дел Украины - Ростислав Смирнов и Виктор Андрусив - запустили волонтерский проект, который назвали "Добровольческий строительный батальон", или "Добробат".

Вскоре желающих присоединиться стало так много, что пришлось расширять географию. В настоящее время у "Добробата" есть по меньшей мере 30 тысяч волонтеров, которые занимаются восстановлением зданий. DW провела день вместе с добровольцами в селе Микуличи Киевской области.

Достижение "Добробата"

"Это уже 106-й наш выезд", - объясняет DW руководитель "Добробата" Александр Юрко возле автобуса, который вместе с волонтерами отправляется из Киева в поселок Микуличи. Проект уже работает в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также запускается в Харьковской, рассказывает Юрко.

Руководитель "Добробата" Александр Юрко

Проблем с поиском тех, кому нужна помощь, у "добробатовцев" нет. Запросы поступают и от местных органов власти, и людей - каждый может зайти на сайт "Добробата" и написать о необходимости ремонта жилья. "Мы пытаемся помочь. Уже разобрали десятки завалов и отремонтировали 46 зданий", - отмечает Юрий.

По его словам, преимущественно "Добробат" едет на объекты, где повреждения несущественны и можно справиться за день - за капитальные ремонты, мол, отвечает государство. "Правда, в селе Ягодное на Черниговщине местные власти предоставили волонтерам жилье, и они работают уже 11 дней. А всего там работы на три месяца, ведь нас попросили отремонтировать 21 дом", - говорит Юрко.

Ремонт собственными силами

В Микуличах задача - отремонтировать крышу на двух частных домах. Однако приехав на место, "добробатовцы" оценили повреждения и поняли, что за день справятся только с одним домом Веры и ее мужа. "2 марта в наш двор прилетела, как мне сказали, мина. От взрыва разбило стену в доме, двери, окна и крышу, а также погреб и сарай. Я в тот момент как раз стояла за стеной и чудом выжила, осколки пролетели мимо", - вспоминает она сквозь слезы.

Вера в своем доме: "Я чудом выжила, осколки пролетели мимо".

В первые недели после того, как российские войска в начале апреля покинули Киевщину, по словам женщины, была растерянность - не знали, за что браться. "Впоследствии написали в сельсовет заявление о разрушениях. Они приехали, все замерили, составили акты повреждений. Нам сказали ждать или начинать ремонт своими силами, но хранить чеки, по которым возместят расходы", - рассказывает она.

В конце концов Вера с мужем наняли за свой счет мастеров, которые восстановили стену и погреб. "Больше мы никуда не обращались. Очевидно, наши местные власти попросили ребят из "Добробата" помочь нам. Мы очень благодарны", - говорит Вера.

Тамара: "Пытаюсь своими силами отремонтировать, ведь впереди зима".

Другой жительнице Микуличей - живущей неподалеку Тамаре - "добробатовцы" обещают помочь через несколько дней. Во двор женщины 2 марта упали снаряды, которые повредили фундамент, кровлю и выбили окна. Чтобы отремонтировать фундамент, она наняла рабочих за свой счет и надеется на компенсацию от государства. "Пытаюсь своими силами отремонтировать, ведь впереди зима. Заплатила за ремонт фасада, но ведь еще нужно сменить шифер на крыше. А где взять столько денег?", - говорит она.

Петр Перевозник, председатель Немишаевской объединенной территориальной общины (ОТГ), в которую входят Микуличи, объясняет: "Мы составили акты обследования и посчитали смету. И уже областная власть направляет сюда подрядчиков. Конечно, это быстро не происходит, а ремонтировать надо, ведь впереди зима. Поэтому ищем разные пути, как помочь людям". Он отмечает, что те, кто ремонтирует поврежденное жилье за ​​свои средства, должны получить за это компенсацию. Когда это произойдет, пока неясно. Соответствующий законопроект еще не приняли, его только планируют рассмотреть в Верховной раде.

В целом Немишаевская община не так сильно пострадала, как, например, Буча и Ирпень, которые стали символами зверств российских войск на Киевщине. Но работы хватает и здесь, добавляет Перевозник: "В настоящее время в ОТГ акты повреждений составлены на 214 зданий, из которых полностью разрушено 15".

Нехватка стройматериалов тормозит работу

Перед тем как добровольцы приступают к работе, им выдают жилетки и перчатки. Один из "добробатовцев" достает строительные очки, которые он купил за свой счет. Желающих помочь просят брать с собой собственное снаряжение и инструменты, рассказывает соучредитель проекта "Добробат", советник главы МВД Виктор Андрусив, ненадолго приехавший на место. "Но сейчас нам друзья из Казахстана собрали помощь, поэтому будем лучше снабжены инструментами", - говорит он.

Работу тормозит нехватка стройматериалов

Также не хватает стройматериалов, что очень тормозит работу, добавляет Андрусив. "Раньше мы ждали стройматериалы от местных властей или только разбирали завалы. К сожалению, у государства нет денег на стройматериалы, все идет на войну. Поэтому мы начали собирать деньги под отдельные объекты", - рассказал он.

Так, на сайте "Добробата" размещают конкретные здания с описанием повреждений и сметой на ремонт. По словам Андрусива, подобный подход работает. "Например, из Италии нам переслали 200 тысяч евро. В Украине один банк и некоторые IT-компании уже согласились профинансировать ремонт отдельных объектов. Также мы хотим предлагать европейским общинам брать шефство над определенным украинским городком или селом и закупать стройматериалы", - говорит он.

Единственное, чего достаточно - добровольцев, которых у нас уже более 30 тысяч, подчеркивает Андрусив. "Все работают бесплатно, но с большим энтузиазмом", - добавил он.

Мотивация на высоте

В батальоне, который приехал в Микуличи, из 15 добровольцев только два профессиональных строителя. Остальные - менеджер, музыкальный журналист, художник, гид… Однако это не мешает качеству работы, ведь мотивация очень высока, уверяют "добробатовцы".

Волонтер Сергей впервые в составе "Добробата"

Сергей, приехавший с "Добробатом" впервые, стремится таким образом направить агрессию, которую у него вызывают действия России в Украине, на что-то конструктивное. "Я возвращался в Киев с запада Украины через Ирпень и увидел своими глазами все разрушения. После этого я начал ощущать злость и агрессию. Чтобы перестроиться на что-то конструктивное, я решил поработать руками", - делится он своими мыслями.

А вот Александр, уже четвертый раз поехавшим с "Добробатом", просто стремится помочь другим людям. "Когда наши вооруженные силы отбили Ирпень, я вернулся домой. К счастью, моя квартира уцелела, но там много разрушенных и поврежденных домов. Поэтому первый месяц я помогал знакомым в Ирпене устанавливать окна, ремонтировать крыши. Впоследствии я начал искать, как помочь другим людям, и наткнулся на "Добробат", - рассказывает он.

Александр говорит, что такой труд заряжает его положительными эмоциями, ведь люди рады помощи и со своей стороны стараются отблагодарить заботой. "Повсюду кормят от пуза, пытаются еду дать с собой", - говорит он. Действительно, ребята не успели начать работу в Микуличах, как хозяева поставили перед ними две большие тарелки клубники и принялись готовить обед.

Смотрите также:

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Кладбище на окраине Мариуполя Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Удар по театру в Мариуполе Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Разрушенные жилые здания в Северодонецке Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российский обстрел Запорожской АЭС Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Жители Херсона протестуют против российской оккупации Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Херсонскую область переводят на расчеты в рублях Власти РФ, включая Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные власти. Похожая ситуация в Запорожской области (на фото - супермаркет в Мелитополе).

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе. Автор: Сергей Гуща

