Следы российской оккупации: как волонтеры ремонтируют дома украинцев

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Восстанавливать Украину помогают тысячи волонтеров. Как работает добровольческий строительный батальон "Добробат" - в репортаже DW.
После бегства с севера Украины российские войска оставили после себя, кроме многих жертв среди мирного населения, огромное количество уничтоженных и поврежденных зданий. В мае Киевская областная военная администрация сообщила, что только в этой области пострадали более 4500 частных и многоэтажных жилых домов. Чтобы помочь с поисковыми работами и разбором завалов в городе Бородянка Киевской области, два советника министра внутренних дел Украины - Ростислав Смирнов и Виктор Андрусив - запустили волонтерский проект, который назвали "Добровольческий строительный батальон", или "Добробат".
Вскоре желающих присоединиться стало так много, что пришлось расширять географию. В настоящее время у "Добробата" есть по меньшей мере 30 тысяч волонтеров, которые занимаются восстановлением зданий. DW провела день вместе с добровольцами в селе Микуличи Киевской области.
"Это уже 106-й наш выезд", - объясняет DW руководитель "Добробата" Александр Юрко возле автобуса, который вместе с волонтерами отправляется из Киева в поселок Микуличи. Проект уже работает в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также запускается в Харьковской, рассказывает Юрко.
Проблем с поиском тех, кому нужна помощь, у "добробатовцев" нет. Запросы поступают и от местных органов власти, и людей - каждый может зайти на сайт "Добробата" и написать о необходимости ремонта жилья. "Мы пытаемся помочь. Уже разобрали десятки завалов и отремонтировали 46 зданий", - отмечает Юрий.
По его словам, преимущественно "Добробат" едет на объекты, где повреждения несущественны и можно справиться за день - за капитальные ремонты, мол, отвечает государство. "Правда, в селе Ягодное на Черниговщине местные власти предоставили волонтерам жилье, и они работают уже 11 дней. А всего там работы на три месяца, ведь нас попросили отремонтировать 21 дом", - говорит Юрко.
В Микуличах задача - отремонтировать крышу на двух частных домах. Однако приехав на место, "добробатовцы" оценили повреждения и поняли, что за день справятся только с одним домом Веры и ее мужа. "2 марта в наш двор прилетела, как мне сказали, мина. От взрыва разбило стену в доме, двери, окна и крышу, а также погреб и сарай. Я в тот момент как раз стояла за стеной и чудом выжила, осколки пролетели мимо", - вспоминает она сквозь слезы.
В первые недели после того, как российские войска в начале апреля покинули Киевщину, по словам женщины, была растерянность - не знали, за что браться. "Впоследствии написали в сельсовет заявление о разрушениях. Они приехали, все замерили, составили акты повреждений. Нам сказали ждать или начинать ремонт своими силами, но хранить чеки, по которым возместят расходы", - рассказывает она.
В конце концов Вера с мужем наняли за свой счет мастеров, которые восстановили стену и погреб. "Больше мы никуда не обращались. Очевидно, наши местные власти попросили ребят из "Добробата" помочь нам. Мы очень благодарны", - говорит Вера.
Другой жительнице Микуличей - живущей неподалеку Тамаре - "добробатовцы" обещают помочь через несколько дней. Во двор женщины 2 марта упали снаряды, которые повредили фундамент, кровлю и выбили окна. Чтобы отремонтировать фундамент, она наняла рабочих за свой счет и надеется на компенсацию от государства. "Пытаюсь своими силами отремонтировать, ведь впереди зима. Заплатила за ремонт фасада, но ведь еще нужно сменить шифер на крыше. А где взять столько денег?", - говорит она.
Петр Перевозник, председатель Немишаевской объединенной территориальной общины (ОТГ), в которую входят Микуличи, объясняет: "Мы составили акты обследования и посчитали смету. И уже областная власть направляет сюда подрядчиков. Конечно, это быстро не происходит, а ремонтировать надо, ведь впереди зима. Поэтому ищем разные пути, как помочь людям". Он отмечает, что те, кто ремонтирует поврежденное жилье за свои средства, должны получить за это компенсацию. Когда это произойдет, пока неясно. Соответствующий законопроект еще не приняли, его только планируют рассмотреть в Верховной раде.
В целом Немишаевская община не так сильно пострадала, как, например, Буча и Ирпень, которые стали символами зверств российских войск на Киевщине. Но работы хватает и здесь, добавляет Перевозник: "В настоящее время в ОТГ акты повреждений составлены на 214 зданий, из которых полностью разрушено 15".
Перед тем как добровольцы приступают к работе, им выдают жилетки и перчатки. Один из "добробатовцев" достает строительные очки, которые он купил за свой счет. Желающих помочь просят брать с собой собственное снаряжение и инструменты, рассказывает соучредитель проекта "Добробат", советник главы МВД Виктор Андрусив, ненадолго приехавший на место. "Но сейчас нам друзья из Казахстана собрали помощь, поэтому будем лучше снабжены инструментами", - говорит он.
Также не хватает стройматериалов, что очень тормозит работу, добавляет Андрусив. "Раньше мы ждали стройматериалы от местных властей или только разбирали завалы. К сожалению, у государства нет денег на стройматериалы, все идет на войну. Поэтому мы начали собирать деньги под отдельные объекты", - рассказал он.
Так, на сайте "Добробата" размещают конкретные здания с описанием повреждений и сметой на ремонт. По словам Андрусива, подобный подход работает. "Например, из Италии нам переслали 200 тысяч евро. В Украине один банк и некоторые IT-компании уже согласились профинансировать ремонт отдельных объектов. Также мы хотим предлагать европейским общинам брать шефство над определенным украинским городком или селом и закупать стройматериалы", - говорит он.
Единственное, чего достаточно - добровольцев, которых у нас уже более 30 тысяч, подчеркивает Андрусив. "Все работают бесплатно, но с большим энтузиазмом", - добавил он.
В батальоне, который приехал в Микуличи, из 15 добровольцев только два профессиональных строителя. Остальные - менеджер, музыкальный журналист, художник, гид… Однако это не мешает качеству работы, ведь мотивация очень высока, уверяют "добробатовцы".
Сергей, приехавший с "Добробатом" впервые, стремится таким образом направить агрессию, которую у него вызывают действия России в Украине, на что-то конструктивное. "Я возвращался в Киев с запада Украины через Ирпень и увидел своими глазами все разрушения. После этого я начал ощущать злость и агрессию. Чтобы перестроиться на что-то конструктивное, я решил поработать руками", - делится он своими мыслями.
А вот Александр, уже четвертый раз поехавшим с "Добробатом", просто стремится помочь другим людям. "Когда наши вооруженные силы отбили Ирпень, я вернулся домой. К счастью, моя квартира уцелела, но там много разрушенных и поврежденных домов. Поэтому первый месяц я помогал знакомым в Ирпене устанавливать окна, ремонтировать крыши. Впоследствии я начал искать, как помочь другим людям, и наткнулся на "Добробат", - рассказывает он.
Александр говорит, что такой труд заряжает его положительными эмоциями, ведь люди рады помощи и со своей стороны стараются отблагодарить заботой. "Повсюду кормят от пуза, пытаются еду дать с собой", - говорит он. Действительно, ребята не успели начать работу в Микуличах, как хозяева поставили перед ними две большие тарелки клубники и принялись готовить обед.
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