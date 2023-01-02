Экс-генерал НАТО прогнозирует прекращение огня в Украине

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе (Hans-Lothar Domröse) ожидает прекращения огня в войне в Украине уже в нынешнем году. "В течение 2023 года у нас будет перемирие", - сказал он в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в понедельник, 2 января. По мнению генерала, и Украина, и Россия в ближайшие месяцы начнут новые наступления, чтобы все же попытаться достичь своих военных целей, но уже в начале лета наступит прекращение огня, поскольку обе стороны к тому времени поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны, ибо они не приводят к захвату новых территорий.

"Это станет моментом для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны", - полагает Домрёзе. Одним из таких компромиссов генерал считает отказ президента Украины Владимира Зеленского от незамедлительного возвращения под контроль Киева Крыма и других оккупированных Россией территорий. Домрёзе полагает, что стороны могут договориться о переходном периоде сроком, к примеру, на 50 лет, как это было в случае с возвращением Гонконга под контроль Китая.

Эксперт Немецкого общества внешней политики по России и вопросам безопасности Андраш Рач (Andras Racs) также прогнозирует переговоры предстоящим летом между Украиной и Россией, которые к концу года приведут к соглашению о прекращении огня. Он объяснил вероятность такой перспективы тем, что в 2024 году в России предстоят президентские выборы, и маловероятно, что Россия будет вести интенсивную войну в преддверии и в ходе этих выборов.

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