В Петербурге взорвали российского "военкора" Татарского

Взрыв произошел в кафе, принадлежащем хозяину ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, когда там проходила встреча с Владленом Татарским. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую подарила "военкору" неизвестная девушка.

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, погиб известный российский "военкор" Владлен Татарский. 16 человек пострадали, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, что пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы.

По данным петербургского издания "Фонтанка", кафе, в котором произошел взрыв, принадлежит хозяину ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Заведение работало только по субботам и воскресеньям, когда там проходили заседания дискуссионного клуба "Кибер Z фронт", где собирались сторонники войны, чтобы обсудить события, которые происходят в Донбассе, Украине и мире. 2 апреля здесь состоялась "творческая встреча" с Татарским. Политолог Константин Долгов заявил, что по имеющейся у него информации, была вероятность того, что на встречу мог заехать Евгений Пригожин.

Владлен Татарский Фото: Telegram @Vladlentatarskybooks/via REUTERS

По информации СМИ, взрывчатка, масса которой составила 200 гр в тротиловом эквиваленте, могла находиться в статуэтке, подаренной военкорру незадолго до взрыва неизвестной девушкой. Ее разыскивает полиция. Спустя некоторое время после взрыва Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" сообщил, что теракт могла провести украинка.

Другие российские Telegram-каналы рассматривают еще несколько версий произошедшего, включаю "зачистку"недостаточно "системных" игроков в наступающей "перенастройке" информационного обеспечения войны, которая вступает в новый, "оборонительный" этап, месть кого-то из недовольных профессиональной деятельностью "военкора", а также "привет из прошлого", т.е. тех времен, когда Владлен Татарский принимал участие в боевых действиях.

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