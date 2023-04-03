Германия намерена расширить энергосотрудничество с Украиной

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) намерен дать новый импульс германо-украинскому энергетическому партнерству. Об этом он объявил в понедельник, 3 апреля после осмотра подстанции энергоконцерна "Укрэнерго", которая обеспечивает энергией один из самых густонаселенных районов Украины. По его словам, стратегическими целями развития украинской энергосистемы должна стать ее расширение и децентрализация.

В перспективе, отметил министр, речь должна идти и о "декарбонизации" энергетики, то есть, об отказе от ископаемого топлива. Тем самым можно решить сразу две задачи - как проблему безопасности, отказавшись от зависимости от традиционного топлива, так и создания перспективной энергетической системы. Украина, по его словам, может стать экспортером энергии в Европу.

Восстановление и модернизация украинской энергосистемы

Германия и Украина в 2020 году подписали соглашение о партнерстве в сфере энергетики, которое направлено на содействие переходу к более благоприятным для климата формам производства энергии. Приоритетными направлениями стали повышение энергоэффективности в зданиях и объектах промышленности, модернизация электроэнергетического сектора, расширение использования возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов СО2

С момента нападения России на Украину в феврале прошлого года основное внимание уделялось экстренной помощи по ремонту и восстановлению электросетей, разрушенных в результате российских ударов.

По данным Федерального министерства экономики, в настоящее время этот аспект взаимодействия должен быть усилен еще больше. При этом, речь идет также о среднесрочной и долгосрочной реконструкции украинской энергетической системы, с тем чтобы сделать ее более безопасной и углеродно-нейтральной.

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