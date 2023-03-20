Украинская энергетика уходит "под землю" после тяжелой зимы

Энергосистема Украины выстояла несмотря на очень тяжелую зиму. Вопреки регулярным российским ракетным атакам, в домах украинцев есть свет. Энергетики изучают ущерб от обстрелов и готовятся работать под землей.

Зима была трудным испытанием для украинской энергосистемы. С начала холодов армия РФ совершила 15 массированных ракетных обстрелов и 18 атак беспилотников на энергообъекты Украины. Эти удары были направлены на разбалансирование объединенной энергосистемы, чтобы погрузить украинцев во тьму и холод. Более 50 процентов энергетической инфраструктуры страны получили повреждения в результате ракетных ударов, сообщили DW в Минэнерго в Украины. Речь идет и о генерации, и о системе передачи электроэнергии.

Больше всего повреждений - у объектов тепловой энергетики. Удары были нанесены практически по каждой теплоэлектростанции (ТЭС). Также много разрушений и повреждений на гидроэлектростанциях (ГЭС), позволявших сохранять баланс в энергосистеме во время пиковых нагрузок. "Все большие тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения от российских обстрелов. Почти на все ключевые магистральные подстанции, которыми управляет "Укрэнерго", было по меньшей мере 3-4 прилета. В сети есть объекты, на которые "прилетало" по шесть, а на некоторые - до 20 раз", - констатирует глава национального оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако энергосистема выстояла. По его словам, с середины февраля и сегодня дефицита электроэнергии нет, система работает без ограничений.

Люди, ПВО и креатив энергетиков удержали энергосистему Украины

Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Главный из них - люди. Как отмечают в "Укрэнерго", темпы восстановления украинской энергосистемы превышают темпы нанесения врагом поражений именно благодаря энергетикам, которые, часто с риском для жизни, быстро восстанавливают поврежденные линии, ремонтируют разрушенные подстанции. "Благодаря очень существенной минимизации сроков ремонта мы смогли стабилизировать генерацию в системе, то есть сейчас если где-то есть возможные ограничения поставок, это только из-за ремонта сетей", - отметил в интервью DW министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украинская электростанция после российского ракетного обстрела Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Также важное значение имеет то, что небо над Украиной сейчас надежнее защищено системами ПВО и энергетики несколько "приспособились" к российским ракетным обстрелам. "Укрэнерго" вместе с операторами системы распределения смогли внедрить новые методы реагирования на обстрелы российскими ракетами и дронами энергетической системы. "Этот метод заключается в разгрузке энергетической системы в период, предшествующий атакам, и сохранение в результате этого целостности энергетической системы", - объясняет в разговоре с DW директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко.

Разгрузка или, иными словами, приостановка работы отдельных энергоблоков на некоторых генерациях перед потенциальными ракетными атаками позволила минимизировать ущерб энергосистемы от разрушений и, как следствие, быстрее восстановить утраченные мощности. В министерстве энергетики намекают еще на ряд технических решений, позволивших стабилизировать ситуацию. Но деталей не разглашают. "Эти методы не являются классическими техническими решениями в соответствии с установленными нормативами, но они работают, и благодаря этому все держится", - говорит Галущенко.

Атомная генерация и импорт

Кроме этого, как сообщала на своей странице Facebook Национальная атомная энергетическая компания "Энергоатом", в середине февраля были завершены плановые ремонты на двух энергоблоках украинских АЭС. Речь идет о четвертом энергоблоке Ровенской АЭС, который был на плановом ремонте. Удалось запустить на полную мощность и второй энергоблок этой станции, который в 2022 году работал на половину проектной мощности. Таким образом, атомная генерация увеличила мощность на 1220 мегаватт, что помогло уменьшить дефицит электроэнергии в системе и избежать отключений электроэнергии. Сейчас в работе находятся все девять доступных атомных блоков, благодаря чему существенно сокращена нехватка мощностей, возникшая после оккупации Россией Запорожской АЭС.

Пережить тяжелую зиму Украине помогла и синхронизация с европейской континентальной сетью ENTSO-E. Благодаря этому украинская энергосистема держала баланс за счет постоянных технических перетоков электроэнергии, рассказывает Владимир Кудрицкий. Это позволило "Укрэнерго" при массированных обстрелах избежать частых крупных системных аварий.

Коммерческий импорт электроэнергии из стран ЕС в январе и начале февраля этого года позволил украинским промышленным предприятиям продолжить работу, пока энергетики возобновляли поврежденные сети и электростанции.Сейчас объемы импорта незначительны, ведь отсутствует дефицит мощности, ситуация с энергоснабжением существенно улучшилась. "Импорт упал до минимума: смысла импортировать сейчас электроэнергию нет, потому что есть соответствующая электроэнергия внутри, которая обеспечивает потребление", - говорит министр энергетики Герман Галущенко.

Погода внесла существенные коррективы

Не последнюю роль сыграли и благоприятные погодные условия, в частности, ранний и аномально высокий паводок на реках, благодаря чему увеличилась выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях. "Природа на нашей стороне. Этой зимой мы наблюдали аномальный тало-дождевой паводок в бассейнах Днепра, Сожа, Десны, Припяти. Такие аномалии бывают раз в 20-30 лет. Паводок начался в начале февраля, и по нашим расчетам снежного покрова, из-за того, что нет резкой плюсовой температуры, он продлится до июня. Нам это очень помогает, и ГЭС сейчас дают большое количество электроэнергии в энергосети", - сказал в интервью DW генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Увеличился и световой день, что способствует росту производства на солнечных электростанциях, отмечают в "Укрэнерго", а из-за постепенного потепления и увеличения светлой части суток постепенно снижается потребление электроэнергии. Так что страшная разрушительная зима осталась позади.

Миллиардный ущерб от разрушений энергообъектов

В настоящее время энергетики изучают объем ущерба украинских энергообъектов

в результате российских ракетных атак. Только гидроэнергетики потеряли в результате российских ракетных обстрелов две тысячи мегаватт установленной мощности гидрогенерации. Ущерб из-за разрушения украинских гидроэлектростанций и оккупации Каховской ГЭС сейчас составляет около 40 миллиардов гривен. Одной лишь Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами нанесен ущерб почти на 17 миллиардов гривен.

"Мы подали иск в отношении Каховской ГЭС в Европейский Суд, и суд взял его в производство. Есть межведомственная комиссия в составе работников ГСЧС, СБУ, полиций, наших работников, которая обследует разрушенные объекты, составляет акты о повреждениях, мы наняли международную компанию, которая верифицирует эти акты, проводит экспертизу, и все это мы готовимся подать в украинские и международные суды, потребовав возмещения ущерба Россией", - отмечает гендиректор "Укргидроэнерго".

Российские оккупанты на Каховской ГЭС Фото: AP/picture alliance

В НАЭК "Энергоатом", в свою очередь, подсчитали, что прямые убытки от захвата ЗАЭС и повреждений атомной инфраструктуры составляют более 18 миллиардов гривен, а убытки "Энергоатома" из-за упущенной выгоды от невозможности эксплуатировать станцию для нужд украинской объединенной энергосистемы - около 48 миллиардов гривен за год. Общую оценку убытков украинской энергосистемы из-за российских атак сейчас проводят "Укрэнерго" совместно с Программой развития ООН и Всемирным банком. Обнародование их оценочного отчета ожидается в ближайшее время. Все эти счета Украина готовит для подачи в международные суды иска против России для возмещения ущерба.

Новая стратегия защиты – "все под землю"

Украинские энергетики уже начали готовиться к следующей зиме. Не исключено, что она снова будет сопровождаться российскими обстрелами. Поэтому уже сейчас Украина ищет варианты, как обезопасить наиболее уязвимые энергетические объекты, распределительные сети, ТЭС и ГЭС. Для этого энергетики начали изучать опыт других стран по размещению энергообъектов под землей, что сделает их недостижимой целью для российских ракет.

"Уже было совещание у президента. Есть стратегия восстановления: мы должны быть более защищены от ракетных ударов, а для этого нужно подкорректировать проектные решения. Я поехал в Южную Корею, там у них тоже сосед "хороший", и они поделились опытом, что надо в первую очередь сделать, чтобы снизить уязвимость от ракетных ударов", - рассказал DW Игорь Сирота. Как отметил гендиректор "Укргидроэнерго", компания уже корректирует свои проекты по восстановлению мощностей и строительству новых объектов, в частности, на Каховской и Каневской ГЭС, а также на Днестровской ГАЭС, с учетом южнокорейского опыта. "В Южной Корее мы увидели, как прячется оборудование, блочные трансформаторы, - все это под землей или в скалах. Мы тоже перенимем этот опыт", - отмечает Сирота.

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