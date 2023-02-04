Одесса обесточена из-за аварии на подстанции "Укрэнерго"
Жан Рофе
26 мин. назад
По данным "Укрэнерго", на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя трансформатор, ранее восстановленный после российского обстрела. Когда восстановят энергопитание, пока неизвестно.
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Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за "масштабной аварии", которая произошла на подстанции "Укрэнерго". Об этом утром в субботу, 4 февраля, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.
По данным организации, это уже вторая авария на подстанции за прошедшие сутки. "Энергетики работают над восстановлением питания критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", - говорится в Telegram-канале ДТЭК.
В "Укрэнерго" рассказали, что на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, который был поврежден после российского обстрела, а затем восстановлен специалистами компании. "Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные поражения", - написала организация в Telegram-канале.
Отмечается, что масштаб аварии "довольно существенный", поэтому специалисты "Укрэнерго" пока не могут точно сказать, когда будет полностью восстановлено энергопитание.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, специалисты подключают к электросети основные объекты критической гражданской инфраструктуры.
Шмыгаль поручил завезти в Одессу мощные генераторы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание правительства в связи с аварией на подстанции "Укрэнерго". По итогам встречи он поручил в течение суток завезти в город все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США. Кроме того, МИД было дано задание обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.
"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности критической инфраструктуры - невозможно", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь будут обеспечены энергией критически важные объекты инфраструктуры и многоквартирные дома, в которых от электричества зависит теплоснабжение. "В Одессе должны круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго", - сообщил премьер.
Утром в украинских СМИ появились видеокадры пожара - предположительно на подстанции "Усатово", расположенной в одноименном селе под Одессой. По словам Шмыгаля, подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.