  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Одесса (февраль 2023 года)
Одесса (февраль 2023 года)Фото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance
ОбществоУкраина

Одесса обесточена из-за аварии на подстанции "Укрэнерго"

Жан Рофе
26 мин. назад

По данным "Укрэнерго", на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя трансформатор, ранее восстановленный после российского обстрела. Когда восстановят энергопитание, пока неизвестно.

https://p.dw.com/p/4N6T3

Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за "масштабной аварии", которая произошла на подстанции "Укрэнерго". Об этом утром в субботу, 4 февраля, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

По данным организации, это уже вторая авария на подстанции за прошедшие сутки. "Энергетики работают над восстановлением питания критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", - говорится в Telegram-канале ДТЭК.

В "Укрэнерго" рассказали, что на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, который был поврежден после российского обстрела, а затем восстановлен специалистами компании. "Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные поражения", - написала организация в Telegram-канале.

Отмечается, что масштаб аварии "довольно существенный", поэтому специалисты "Укрэнерго" пока не могут точно сказать, когда будет полностью восстановлено энергопитание.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, специалисты подключают к электросети основные объекты критической гражданской инфраструктуры.

Шмыгаль поручил завезти в Одессу мощные генераторы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание правительства в связи с аварией на подстанции "Укрэнерго". По итогам встречи он поручил в течение суток завезти в город все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США. Кроме того, МИД было дано задание обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности критической инфраструктуры - невозможно", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь будут обеспечены энергией критически важные объекты инфраструктуры и многоквартирные дома, в которых от электричества зависит теплоснабжение. "В Одессе должны круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго", - сообщил премьер.

Утром в украинских СМИ появились видеокадры пожара - предположительно на подстанции "Усатово", расположенной в одноименном селе под Одессой. По словам Шмыгаля, подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.

Смотрите также:

Украинцы без электроэнергии

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ночью в Киеве стало еще опаснее: из-за российских атак на инфраструктуру в городе отключают свет (22.01.2023)

Ночью в Киеве стало еще опаснее: из-за российских атак на инфраструктуру в городе отключают свет (22.01.2023)

Ночью в Киеве стало еще опаснее, говорят те, кто вынужден выходить на улицы. В частности, стало больше ДТП. Причиной стали отключения света в городе из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры.
Политика22 января 2023 г.02:51 мин.
external

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

Войска РФ продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Как и куда бегут херсонцы от российских обстрелов, а также на какую помощь могут рассчитывать беженцы? Подробности - в репортаже DW.
Общество20 января 2023 г.07:30 мин.

Telegram-канал ДТЭК

Сообщение в Telegram-канале ДТЭК
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Судно с российскими нефтепродуктами в порту Владивостока

ЕС установил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ

Экономика и бизнес2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека12 ч. назад
Путин во время выступления в Волгограде 2 февраля

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Конфликты3 февраля 2023 г.
Владимир Путин выступает на церемонии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, 2 февраля

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

Конфликты3 февраля 2023 г.
Сотрудники СБУ в Киеве

Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

Коррупция3 февраля 2023 г.
Эскиз сатирической повозки для карнавального шествия в Кельне 20 февраля 2023 года

Рецепт фарша от Путина - на карнавале в Кельне

Рецепт фарша от Путина - на карнавале в Кельне

Культура3 февраля 2023 г.
Родственники задержанных на протестах в Минске ждут их выхода на свободу у стен ИВС, август 2020 года

Признали политзаключенным - получи больший срок?

Признали политзаключенным - получи больший срок?

Правосудие и закон3 февраля 2023 г.
На главную страницу