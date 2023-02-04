Одесса обесточена из-за аварии на подстанции "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя трансформатор, ранее восстановленный после российского обстрела. Когда восстановят энергопитание, пока неизвестно.

Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за "масштабной аварии", которая произошла на подстанции "Укрэнерго". Об этом утром в субботу, 4 февраля, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК .

По данным организации, это уже вторая авария на подстанции за прошедшие сутки. "Энергетики работают над восстановлением питания критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", - говорится в Telegram-канале ДТЭК.

В "Укрэнерго" рассказали, что на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, который был поврежден после российского обстрела, а затем восстановлен специалистами компании. "Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесской области, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные поражения", - написала организация в Telegram-канале.

Отмечается, что масштаб аварии "довольно существенный", поэтому специалисты "Укрэнерго" пока не могут точно сказать, когда будет полностью восстановлено энергопитание.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил , что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, специалисты подключают к электросети основные объекты критической гражданской инфраструктуры.

Шмыгаль поручил завезти в Одессу мощные генераторы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание правительства в связи с аварией на подстанции "Укрэнерго". По итогам встречи он поручил в течение суток завезти в город все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США. Кроме того, МИД было дано задание обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности критической инфраструктуры - невозможно", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что в первую очередь будут обеспечены энергией критически важные объекты инфраструктуры и многоквартирные дома, в которых от электричества зависит теплоснабжение. "В Одессе должны круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго", - сообщил премьер.

Утром в украинских СМИ появились видеокадры пожара - предположительно на подстанции "Усатово", расположенной в одноименном селе под Одессой. По словам Шмыгаля, подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.

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