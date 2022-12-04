Как решаются в Европе вопросы двойного гражданства?

Два паспорта, быстрое получение гражданства и "золотые" визы: двойное гражданство стало частью повседневной жизни во многих европейских странах. Реформа может открыть дорогу к двойному гражданству и жителям Германии.

Лишь несколько стран до сих пор избегают или запрещают двойное или мультигражданство. Помимо Германии, в эту группу входят Украина, Нидерланды, Австрия, Эстония, Болгария, Испания, Норвегия, Латвия и Литва.

Во многих странах инвестирование в недвижимость дает право на получение "золотой" визы Фото: DW/J. Faget

Напротив, для некоторых стран перспектива получения дополнительного гражданства является бизнес-моделью. Греция, Турция, Португалия и Мальта, среди прочего, предлагают так называемые "золотые" визы. Они предоставляют гражданство людям, которые инвестируют в недвижимость, вкладывают в страну капитал или открывают в ней бизнес.

Получение гражданства в Европе: бег с препятствиями

Путь к получению гражданства в Европе регулируется совершенно по-разному. В связи с ростом миграции, увеличением числа межнациональных браков и повсеместной нехваткой квалифицированных работников, многие европейские страны с 2000-х годов пересмотрели свои законы о гражданстве.

Если для детей гражданство определяется как происхождением, так и местом рождения, то правила для взрослых иммигрантов регулируются иначе. Например, во Франции, Великобритании, Португалии, Польше, Швеции, Финляндии и Бельгии препятствия для натурализации относительно невелики.

Там иммигранты могут подать заявление на получение гражданства после пяти лет легального и непрерывного пребывания в стране. Если они проживают в браке, срок сокращается до трех лет. Они также могут сохранить свое первоначальное гражданство после натурализации.

В таких странах, как Швейцария, Австрия, Италия, Испания, Болгария, Чехия и Словения, для подачи заявления на получение гражданства иммигрант должен непрерывно и легально проживать в стране не менее десяти лет. В Германии, так же как в Ирландии, Венгрии, Румынии и Словакии, на это требуется восемь лет. В Дании - девять лет.

Мультигражданство и упрощение процедуры натурализации

После запланированной реформы законодательства о гражданстве Германия присоединится к группе стран, выступающих за более легкое его получение. Согласно заявлению федерального министерства внутренних дел, новый закон о гражданстве "позволит получить мультигражданство и упростит получение немецкого гражданства".

Торжественная церемония: президент ФРГ Вальтер-Штайнмайер и тогдашний правящий бургомистр Гамбурга Олаф Шольц с новыми гражданами ФРГ (фото из архива) Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Это также будет означать, что гражданам Германии, которые обращаются за вторым гражданством по личным или профессиональным причинам, например, если они живут за границей, больше не придется отказываться от своего немецкого паспорта или ходатайствовать о его сохранении. Для граждан Турции, натурализовавшихся в Германии, также будет возможно повторно подать заявление на получение турецкого паспорта.

По мнению юриста и эксперта по миграции Унала Церана (Ünal Zeran), реформа назрела: "Для меня крайне важно ввести мультигражданство из-за принципа равного обращения. Многие турецкие семьи, которые живут и работают здесь уже 40 лет, чувствуют себя дискриминированными, потому что эта возможность уже открыта для многих, но не для них", - сказал он в интервью Deutsche Welle.

В Германии уже существует несколько возможностей иметь другое гражданство в дополнение к немецкому. Например, граждане ЕС могут сохранять свое гражданство. Дети, родившиеся в Германии от родителей-иностранцев, больше не должны решать вопрос о получении паспорта до 22 лет. И многие натурализованные немцы,включая беженцев, могут сохранить свои паспорта, поскольку страна их происхождения не требует от них отказа от гражданства.

По информации министерства внутренних дел, законопроект главы МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser) о реформе закона о гражданстве Германии в настоящее время все еще находится на внутриведомственном согласовании. Пока не определено, когда окончательный проект будет представлен на голосование в бундестаг.

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