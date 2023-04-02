Киев: Россия бросила на штурм Бахмута десантников

На 403-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 2 апреля (время московское).

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Ситуация вокруг Бахмута остается очень напряженной. Россия бросила на штурм города, помимо наемников из ЧВК "Вагнер", профессиональные подразделения десантников. Об этом сообщила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр . "Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально", - написала она.

В то же время командование оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица", по словам Маляр, "полностью владеет оперативной ситуацией на месте".

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Эффект от санкций в отношении РФ усиливает угрозу катастрофических последствий возможного разлива нефти в море. Ведь тысячи танкеров, перевозящих российскую нефть, в результате санкций остались без страховки ответственности перед третьими лицами от "проверенных страховщиков". На эту проблему указал в комментарии газете The Financial Times Рольф Торе Роппестад - исполнительный директор одной из крупнейших в мире компаний по страхованию судоходства - Norway´s Gard. "(Без достаточного покрытия ответственности. - Ред.) никто не станет помогать убирать этот беспорядок (в случае разлива нефти. - Ред.). Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызывать у всех нас большое беспокойство", - подчеркнул он.

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Восточному флангу НАТО нужно "больше войск, больше оружия". Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью медиакомпании "Голос Америки" . "Жесткая военная безопасность важна", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с безопасностью стран Балтии и Европы в целом спустя 13 месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предоставил обновленные данные потерь и повреждений, причиненных российским обстрелом города Константиновки Донецкой области. В результате этого обстрела погибли шесть и были ранены восемь человек, пишет Ермак. Кроме того, пострадали 16 многоэтажных и восемь частных домов, детское дошкольное учреждение и три автомобиля. По данным Ермака, удар по Константиновке был нанесен двумя ракетами С-300 и четырьмя залпами РСЗО "Ураган".

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Все ограничения на потребление энергии, введенные в Киевской, Житомирской и Харьковской областях после массированного ракетного удара ВС РФ 9 марта, сняты, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго" . В компании поблагодарили коллег из Литвы за помощь при проведении аварийно-восстановительных работ на энергообъектах центрального региона Украины.

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Вторая группа артиллеристов ВСУ завершила в обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Великобритании. Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Соединенного Королевства, отмечая, что эта обучающая программа является частью "неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России".

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В Кремле объявили о проведении президентом РФ Владимиром Путиным полноформатного совещания Совета безопасности на следующей неделе. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. Указывается, что тема совещания будет названа позже. Последний раз полноформатное заседание Совбеза РФ проводилось в октябре 2022 года, напоминает газета "Коммерсант" .

Чехия не возражает против посредничества Китая в Украине

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не против посредничества Китая в мирном урегулировании в Украине.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова Фото: Jaroslav Svoboda/CTK/dpa/picture alliance

Выступая в эфире чешского телевидения , она подчеркнула, что, по ее мнению, на Россию необходимо оказывать давление. Она не станет возражать, если Пекину удастся осуществить посредничество на пути к миру, добавила министр.

++14.05++

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев раскритиковал бывших высокопоставленных представителей правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и профсоюзов за призывы начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. "Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это цинизм чистой воды по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии", - заявил дипломат в интервью агентству dpa. По его мнению, такие инициативы преследуют лишь одну цель: "скрыть преступления России и, соответственно, ответственность российского режима".

1 апреля сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), историк Петер Брандт (Peter Brandt), а также экс-глава Немецкого объединения профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) Райнер Хоффман (Rainer Hoffmann) и бывший депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер (Michael Müller) обнародовали обращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) под названием "Установить мир!" . Они призвали правительство ФРГ вместе с Парижем убедить в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию выступить посредниками и добиться прекращения огня.

Хроника событий 2 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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