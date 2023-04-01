Украина ввела санкции против 33 физлиц и 225 компаний из РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 апреля.

На 402-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 1 апреля (время московское).

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Украина вводит санкции на 10 лет против 225 российских компаний и 33 граждан РФ. Соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства. Ограничения подразумевают блокировку активов, аннулирование лицензий, прекращение торговых операций и другие меры.

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Прокуратура Украины подала ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Об этом сообщает украинское онлайн-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Украине отмечают увеличение числа ракетоносителей РФ в Черном море

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На фоне улучшения погоды Россия снова наращивает численность своей корабельной группы в Черном море. Об этом сообщила в эфире национального телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, Россия увеличила число ракетоносителей, в связи с чем вероятность ракетного удара также возросла.

"В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя, два из которых надводные и один подводный (...) Вероятность ракетного удара растет, угроза очень высокая", - цитирует Гуменюк украинское информагентство "УНИАН" .

Хроника событий 1 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 марта 14.00 - 23.59 >>>

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