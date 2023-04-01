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Заседание Совбеза ООНФото: Ed Jones/AFP/Getty Images
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Россия в течение апреля будет председателем в Совбезе ООН

Даниил Сотников
2 ч. назад

Россия займет церемониальный пост в порядке алфавитной очереди, в Киеве это назвали "неудачной шуткой 1 апреля".

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Россия с субботы, 1 апреля, в течение месяца будет председательствовать в Совете безопасности ООН, сообщается в Twitter-аккаунте организации. Председательствующие страны в Совбезе ООН меняются каждый месяц. Их очередность определяется в алфавитном порядке на английском языке. Председатель Совбеза ООН назначает и открывает заседания, но при этом не имеет власти повлиять на то или иное решение по резолюциям Совета.

До России в Совбезе председательствовал Мозамбик, с 1 мая этот пост займет Швейцария. В последний раз Россия возглавляла Совбез ООН в феврале 2022 года, когда вторглась в Украину.
 

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что председательство носит "церемониальный" характер и США будут занимать этот пост в августе 2023 года. Официальный представитель Госдепартамента США заявил РБК, что в Вашингтоне ожидают, что "Россия будет вести себя профессионально во время запланированного на апрель председательства". "Тем не менее мы также ожидаем, что Россия продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия в Украине, военные преступления, совершаемые ее военнослужащими, и нарушение ею устава ООН", - добавил он. 

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил РБК, что "Россия продолжает нарушать Устав ООН и международное право" и из-за вторжения в Украину "утратила всякое моральное и иное право заседать в Совете Безопасности ООН". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что месяц на посту председателя Совбеза ООН станет для России "насыщенным".

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии перехода поста России назвал это "неудачной первоапрельской шуткой".

"Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля - неудачная шутка. Россия узурпировала свое место, ведет колониальную войну, ее лидер - военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", - написал он.

"Это не просто позор. Это очередной символический удар по основанной на правилах системе международных отношений", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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