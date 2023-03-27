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Участок Балтийского моря над местом взрыва трубы "Северного потока - 2", сентябрь 2022 года
Участок Балтийского моря над местом взрыва трубы "Северного потока - 2"Фото: Danish Defence Command/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Совбез ООН не принял резолюцию России по "Северным потокам"

Александра Иванова
21 мин. назад

За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия, остальные члены Совбеза ООН воздержались. Они хотят дождаться результатов национальных расследований Швеции, Дании и Германии.

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Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию России о проведении под эгидой организации международного расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".  На голосовании в понедельник, 27 марта, этот документ поддержали лишь РФ, Китай и Бразилия, в то время как остальные 12 членов Совбеза воздержались.

Для принятия резолюции было необходимо не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны России, КНР, Франции, Соединенных Штатов или Великобритании.

США обвинили РФ в попытке дискредитировать текущие расследования

Большинство государств, воздержавшихся при голосовании по российской резолюции о создании комиссии ООН для расследования взрывов на "Северных потоках", объяснили это желанием дождаться итогов идущих сейчас национальных расследований, отмечает агентство Reuters.

В частности, зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что нужды в проведении расследования по "Северным потокам" под эгидой ООН нет, поскольку расследования Швеции, Дании и Германии "идут всесторонне, прозрачно и беспристрастно". Резолюцию РФ он назвал "попыткой дискредитировать работу текущих национальных расследований и предвзято отнестись к любым их выводам, которые не соответствуют предопределенному и политическому нарративу России". "Это не было попыткой поиска истины", - подчеркнул Вуд.

За последние месяцы Россия неоднократно высказывала упрек, что страны, ведущие национальные расследования по взрывам на "Северных потоках", не информируют Москву об их ходе.

Взрывы на "Северных потоках"

Взрывы, повредившие три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" , идущих по дну Балтийского моря из России в Германию, произошли в конце сентября 2022 года. Ни по одной из поврежденных труб на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела, и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась.

Расследование взрывов проводят Швеция и Дания, через чьи исключительные экономические зоны проходили газопроводы, а также Германия. В совместном письме в адрес Совбеза ООН Берлин, Стокгольм и Копенгаген указали, что ущерб газопроводам был причинен "мощными взрывами в результате диверсии". Со своей стороны США и НАТО также назвали случившееся "актом диверсии".

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