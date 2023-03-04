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Председатель Европарламента Роберта Метсола и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве в апреле 2022 года
Роберта Метсола и Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Глава Европарламента обсудила с Зеленским "формулу мира"

Евгений Жуков
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 марта.

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На 374-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 4 марта (время московское).

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Одной из тем обсуждения во время встречи председателя Европарламента Роберты Метсолы с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком была предложенная Киевом "формула мира", а также мирный саммит с участием стран "глобального Юга", сообщает украинская сторона.

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В Москве задержали по подозрению в госизмене женщину, которая, по данным властей, оказывала финансовую помощь ВСУ "в деятельности, направленной против безопасности РФ". Как сообщает пресс-служба ФСБ, москвичка пыталась покинуть пределы России. Лефортовский районный суд Москвы принял решение заключить ее под стражу на два месяца. Статья о госизмене УК РФ предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.

Правозащитники из проекта "Первый отдел", комментируя ситуацию, указали что это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дела о госизмене.

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В Бахмуте артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 российских штурмовиков, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Указывается, что вычислить местоположение российских военных помогла аэроразведка. Четверо военных ВС РФ отступили.

Президент Украины встретился с главой Европарламента

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейского парламента (ЕП) Робертой Метсолой в Львовской области. Украинский лидер поблагодарил главу ЕП за поддержку Киева с первых дней войны и за важные решения, принятые этим европейским институтом, указали в офисе президента. Зеленский особо выделил необходимость усилить санкционное давление на Россию. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее выполнить рекомендации Европейской комиссии и уже в нынешнем году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

В свою очередь Метсола написала в Twitter, что за последний год она "многому научилась у Украины". "Но, пожалуй, самый важный урок изложен Тарасом Шевченко: "Борись, ты обязательно победишь", - добавила глава парламента ЕС.

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В Червоногригоровской территориальной общине Никопольского района Днепропетровской области в результате российских обстрелов погибли двое жителей - 57-летняя женщина и 68-летний мужчина, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, обстрел велся из тяжелой артиллерии и РСЗО, повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод. В Никополе от обстрела пострадала гостиница.

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На проходящей во Львове международной конференции будет подписано соглашение о создании в Гааге Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии (International Centre for Prosecution of the crime of Aggression, ICPA). Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), подчеркнув, что Россия и ее президент Владимир Путин должны понести ответственность за "ужасные преступления против Украины". Конференция United for Justice ("Объединенные ради справедливости") проходит во Львове 4-5 марта.

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Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Бутырки Валуйского городского округа. По его словам, снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон, пострадавших нет.

Офис генпрокурора Украины: За год войны погибли более 460 детей

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В Украине за год полномасштабной войны погибли не менее 462 детей, еще по меньшей мере 930 ребенка получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, отмечая, что эти данные еще не окончательные. Больше всего детей пострадали в Донецкой (445), Харьковской (272), Киевской (123), Херсонской (90), Запорожской (84), Николаевской (83), Черниговской (68), Луганской (66) и Днепропетровской (64) областях.

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Россия, судя по всему, успешно обходит санкции ЕС и "большой семерки" для получения полупроводников и других технологий, необходимых для ведения войны в Украине, передает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. По данным издания, российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года, а анализ данных внешней торговли позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Так, в 2022 году Казахстан экспортировал в Россию современные полупроводники на сумму 3,7 миллиона долларов (в 2020 г. - 12 000 долларов).

Если в 2017 - 2021 годах Россия покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов в год, то в 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 миллионов. Однако Турция, Сербия, ОАЭ и еще несколько стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. При этом поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичную сумму.

Командующий НАТО в Европе: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 2000 больших боевых танков, во время войны были убиты или ранены свыше 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров, заявил генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе. Российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, приводит агентство dpa слова Каволи на традиционном праздничном ужине (Matthiae-Mahl) в ратуше Гамбурга.

Хроника событий 4 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 марта 14.00 - 23.59 >>>

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26 февраля 2023 г.61:39 мин.

Статья Bloomberg: Russia Is Getting Round Sanctions to Secure Supply of Key Chips for War

www.bloomberg.com
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