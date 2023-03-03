Президент США и канцлер ФРГ встретились в Вашингтоне

На 373-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 3 марта (время московское).

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"Лучше, чем ничего", - так верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил диалог между представителями Запада и главой МИД РФ на встрече G20 в Индии по сравнению с прошлогодним саммитом в Индонезии. "На Бали господин Лавров приехал, выступил и уехал. Он не остался слушать остальных. На этот раз он по крайней мере остался и слушал", - сказал в пятницу Боррель, также назвавший прекращение войны в Украине приоритетом для "большой двадцатки".

Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц встретились в Вашингтоне

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Соединенные Штаты и Германия плечом к плечу оказывают поддержку Украине и укрепляют военный альянс НАТО, заявил президент США Джо Байден журналистам перед началом встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме. Глава правительства ФРГ в свою очередь подчеркнул, как важно послать сигнал о том, что союзники продолжат поддерживать Украину.

Лидеры обеих стран проводят встречу за закрытыми дверями, на которой, как полагают, обсуждаются вопросы дальнейшего оказания помощи Украине в отражения российской агрессии и другие важные вопросы двустороннего взаимодействия на международной, в частности политика в отношении Китая.

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Назначенный Россией "врио губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий подписал два указа, одним из которых назначил "столицей" области Мелитополь. Оккупированная часть Запорожской области в сентябре 2022 года была объявлена частью России, но захватить Запорожье российской армии не удалось до сих пор.

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Министра иностранных дел России Сергея Лаврова осмеяли на конференции Raisina Dialogue в Дели. "Вы знаете, война, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с помощью украинского народа, безусловно, повлияла на Россию", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, вызвав громкий смех в зале.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе визита в Вашингтон опроверг впечатление о разногласиях между Германией и США по поводу военной помощи Украине. "Трансатлантические отношения, особенно отношения между Германией и США, лучше, чем они были в течение многих лет. Это важно в наше время, когда нам бросает вызов ужасная агрессивная война России против Украины", - сказал Шольц в предверии встречи с президентом США Джо Байденом. Центральной темой поездки, указывает агентство AFP, является агрессивная война России против Украины. Скорее всего, речь пойдет о дальнейшей помощи Киеву, но, возможно, и о растущей роли Китая в войне в Украине. Недавно США несколько раз предупреждали, что Китай может поставлять оружие России.

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич заверил, что его страна не поставляла оружие ни Киеву, ни Москве."Сербия не экспортирует оружие и военное оборудование в страны в тех случаях, когда мы считаем, что это могло бы вызвать споры и проблемы. Хочу энергично опровергнуть все данные, появлявшиеся в некоторых СМИ", - приводит его слова агентство ЭФЭ. Таким образом Дачич прокомментировал публикации ряда СМИ о тайных поставках сербской компанией "Крушик" ракет для РСЗО "Град" в Украину.

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По информации украинского Координационного штаб по вопросам обращения с военнопленными, за последние шесть месяцев полномасштабной войны в единый центр приема обращений военнослужащих России по поводу сдачи в плен "Хочу жить" обратились уже 9 836 человек. Это как люди, непосредственно живущие в РФ, так и те, кого мобилизовали на временно оккупированных территориях. Всего же портал уже посетили более 14 млн человек, из которых 84 процента - из РФ.

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Украина в 2022 году покрыла 38 процентов расходов государственного бюджета за счет иностранной финансовой помощи, сообщил на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", на финансирование расходов в прошлом году пошли 38 млрд долларов грантовых и кредитных средств партнеров. Благодаря значительной доле грантов госдолг Украины вырос за год всего на 13 млрд долларов и составил на 1 января 2023 года около 111 млрд долларов, сказал премьер.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает в условиях военного положения отстранять акционеров предприятий, не выполняющих обязательства по гособоронзаказу. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, "в случае нарушения обязательств", в том числе срыва поставок, на таких предприятиях может вводиться внешнее управление. Управляющая организация будет выбираться "на основании предложений министерства промышленности и торговли РФ" и работать "впредь до отмены военного положения".

СК возбудил дело о теракте в связи с событиями в Брянской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после нападения "диверсантов" на Брянскую область, сообщается в Telegram-канале ведомства. Расследование также ведется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества. "Осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.

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В районе оккупированного города Енакиево в Донецкой области около 13.30 по местному времени был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34, заявило командование Воздушных сил Украины. По данным украинской стороны, один пилот погиб, второй тяжело ранен. Ранее в сети появилось несколько видео, снятых в Енакиево после крушения самолета. Назначенный Россией "глава городской администрации" Роман Храменков попросил жителей уйти в укрытия и опубликовал фотографию, на которой предположительно видны клубы дыма над местом падения самолета. В разговоре с ТАСС он сообщил, что оба пилота остались живы, они катапультировались.

Министерство обороны России пока не комментировало случившееся. Однако в сводке за 3 марта ведомство заявило, что Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в Донецкой области. Красноармейск и Енакиево находятся примерно в 100 километрах друг от друга.

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Украинские власти предлагают принудительно эвакуировать детей с их родителями из зон боевых действий. Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, решения будут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом родители не смогут отказаться от эвакуации своих детей. "Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - цитирует ведомство вице-премьера Украины Ирину Верещук. Ранее она вновь призвала эвакуироваться всех жителей Бахмута, где остаются около 5 тысяч человек, в том числе 37 детей.

Резников уверен в поставках западных истребителей Украине

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Алексей Резников (фото из архива) Фото: Daniel Cole/AP/dpa/picture alliance

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что его страна в ближайшее время получит боевые самолеты, хотя Запад еще не одобрил такое решение. "Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей", - заявил он в интервью немецкому изданию Bild , отметив, что один из самолетов станет основным для ВСУ. "Это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал министр. Комментируя категорический отказ правительства ФРГ поставлять самолеты, Резников напомнил, что еще недавно Германия точно так же не хотела передавать танки. "Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", - заявил он.

Несмотря на сложную ситуацию, глава Минобороны считает, что война может закончиться победой Украины уже в этом году. "Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист – это информированный реалист", - сказал Резников.

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Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы российского летчика за бомбардировку объектов гражданской инфраструктуры, в том числе телебашни в Харькове. Россиянин признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сообщили Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ). По версии обвинения, 6 марта 2022 года летчик участвовал в атаке на Харьков и сбросил на радиотелевизионную станцию восемь авиабомб. Как указала украинская прокуратура, станция - гражданский объект, который не используется в военных целях. Украинские войска сбили самолет, пилот катапультировался и был задержан. Имя осужденного не называется.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. Стороны обсудили краткую беседу госсекретаря с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели, сообщил официальный представитель Госдепартамента. Блинкен также заверил Кулебу в неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины, которая "защищается от жестоких нападений России".

Глава украинского МИДа, в свою очередь, подробно рассказал Блинкену о дальнейших шагах, направленных на создание специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. "Наша следующая большая задача - обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия являются ключевыми", - написал Кулеба в Twitter.

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На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, выложившего в интернет видео, где он с лапшой на ушах смотрит послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, составлен административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы переданы в суд города Новокуйбышевск, следует из судебной картотеки. Заседание суда назначено на 7 марта. Накануне Абдалкин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дело заведено за "то самое видео". "Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", - добавил он.

ФСБ показала обстрелянные автомобили в Брянской области

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала видео, на котором, как утверждается, показаны два автомобиля, обстрелянных накануне "украинскими диверсантами" в Брянской области. Запись смонтирована - она состоит из нескольких фрагментов, а также фото. На первых кадрах видна машина, изрешеченная пулями, в салоне неподвижно лежит окровавленный человек, вероятно, погибший. На водительском сиденье второй машины также находится неподвижный человек, но следов пуль на кузове автомобиля не видно. Кроме того, на записи ФСБ показаны несколько фотографий с минами и гильзами, они лежат просто на земле. Telegram-канал "Можем объяснить" обратил внимание на подозрительные нестыковки в ролике. В частности, один из обстрелянных автомобилей на видео стоит в одном месте, а на фотографиях - в другом.

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В Краснодаре днем раздался взрыв, после чего в районе местного авиаучилища произошел пожар, сообщают местные Telegram-каналы. По словам очевидцев, от взрыва, который слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, "в домах задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах". Региональное управление МЧС рассказало изданию 93.ru о "возгорании в поле". По данным мэрии Краснодара, в единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о происшествиях и взрывах. Предположительно, громкий звук горожане услышали из-за "перехода самолета в сверхзвуковую скорость", говорится в сообщении мэрии.

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Российские войска атаковали свободные территории Херсонской области, в результате один человек погиб, двое ранены, сообщает военная администрация региона. "Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении в Telegram-канале . Отмечается, что под обстрел также попало село Казацкое Каховского района - два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки россияне 65 раз обстреляли область, выпустив 366 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон подвергся обстрелу четыре раза. В результате обстрелов один человек погиб, еще 17 получили ранения.

Федеральные земли ФРГ обещают Украине дальнейшую поддержку

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Представители 16 федеральных земель Германии на заседании, приуроченном к годовщине нападения России на Украину, пообещали Киеву дальнейшую помощь. Военная, гуманитарная и финансовая поддержка Украины необходимы, чтобы люди могли реализовать свое право жить в свободной, демократической и самостоятельной стране, говорится в решении, единогласно принятом членами бундесрата. В документе содержится призыв к правительству ФРГ продолжать помощь федеральным землям и общинам в связи с продолжением войны и по-прежнему высоким числом беженцев из Украины. "Для нас очень важно выразить солидарность 16 земель Германии с Украиной. Мы на вашей стороне, мы разделяем ваши страдания и скорбим вместе с вами о погибших ", - сказал председатель бундесрата Петер Ченчер (Peter Tschentscher). В заседании участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Хроника событий 3 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 марта 14.00 - 23.59 >>>

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