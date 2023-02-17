ЕС назвал срок начала расследования агрессии против Украины

Международный центр по расследованию преступления агресии против Украины уже в июле займется сбором доказательств для будущих судебных процессов. Поиск юрисдикции для спецтрибунала продолжается, говорят в ЕС.

Международный центр в Гааге по расследованию преступления агрессии против Украины начнет работу в июле. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе в пятницу, 17 февраля. "В июле этого года центр уже будет полноценно функционировать", - пообещал Рейндерс.

По словам еврокомиссара, этот центр будет прикреплен к совместной следственной группе, созданной шестью странами-членами Европейского Союза и Украиной, а также будет тесно сотрудничать с Международным уголовным судом. "Необходимо собрать и сохранить доказательства для будущих судебных процессов", - сказал Рейндерс. Он сообщил, что пообщался с Костиным о следующих шагах в деле расследования преступления агрессии и специального трибунала. "Важно найти для него юрисдикцию", - подчеркнул еврокомиссар, добавив, что шаг за шагом этот процесс продолжается.

Костин: "Страны, осудившие агессию РФ, должны сделать следующий шаг"

Со своей стороны Костин напомнил, что сейчас не существует эффективного юридического механизма для наказания ответственных за преступление агрессии. С его точки зрения, страны, которые в ООН осудили российскую агрессию в Украине, должны сделать и следующий шаг, чтобы такой механизм возможно было создать.

Что касается других военных преступлений, то уже задокументировано 67 000 случаев, сообщил Костин. "99 процентов будут расследованы и привлечены к уголовной ответственности в Украине", - сказал он, добавив, что 25 приговоров уже были вынесены, однако для достижения полной справедливости необходимы дополнительные юридические механизмы. Он привел в пример как специальный трибунал, так и Международный уголовный суд, который будет преследовать преступление геноцида, военные преступления и преступления против человечности, вероятно совершенные в ходе российской агрессии Украине.

Рейндерс: "Важно знать, что ни один преступник не уйдет от ответственности"

"Все виновные в этих преступлениях должны быть уверены, что до конца своей жизни они рискуют предстать перед трибуналом, - заявил Рейндерс. - Для нас очень важно бороться с безнаказанностью и быть уверенными, что ни один преступник не уйдет от ответственности".

Он также сообщил, что ЕС уже заморозил 21,5 млрд евро активов российских олигархов и организаций из санкционного списка. Россия должна заплатить за восстановление Украины и компенсировать ущерб, заявил еврокомиссар, напомнив, что работа над реестром нанесенного Украине ущерба продолжается.

По мнению Андрея Костина, самый справедливый способ компенсировать совершенные Россией преступления - это использовать суверенные активы России, поскольку именно российское государство совершило эти правонарушения. Речь идет о 300 миллиардах активов Центробанка РФ, замороженных не только в ЕС, но и в странах G7. Законных механизмов конфискации этих активов не существует, поскольку они обложены суверенным иммунитетом, однако в Евросоюзе предлагают создать фонд по управлению этими активами и передавать полученные проценты на восстановление Украины.

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