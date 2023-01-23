В ЕС призвали к управлению активами ЦБ РФ для помощи Киеву

По словам главы Евросовета, вопрос использования 300 млрд долларов активов ЦБ РФ для получения прибыли и поддержки Украины должен решаться "в соответствии с правовыми принципами".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров стран блока продвигать переговоры об использовании замороженных активов российского Центробанка на сумму в 300 млрд долларов (275 млрд евро) для восстановления Украины. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, Мишель предлагает изучить идею применения активов для получения прибыли, которую затем можно было бы направить Киеву. По словам политика, это - "вопрос справедливости и честности ", он должен решаться "в соответствии с правовыми принципами".

Шарль Мишель ожидает, что лидеры ЕС "придадут некоторый импульс" дискуссии на этот счет. Он добавил, что, несмотря на юридические препятствия для полноценного изъятия активов, существует "серьезная политическая заинтересованность в достижении прогресса в этом вопросе и выполнении поставленных задач".

Для восстановления Украины требуется свыше 350 млрд евро

Стоимость работ по восстановлению в Украине в сентябре 2022 года была оценена Киевом, Брюсселем и Всемирным банком в 350 млрд евро. Вероятный объем требуемых средств с тех пор возрос, поскольку атаки российских ракет и беспилотников продолжают наносить ущерб важнейшим объектам гражданской инфраструктуры, констатировала FT.

"Каждый день разрушается все больше объектов инфраструктуры Украины. Мы будем первыми..., кто будет восстанавливать Украину, и цена восстановления растет с каждым днем", - отметил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в Давосе, где 18 января проходил Всемирный экономический форум.

"Предположения, что мы не сможем, к примеру, использовать замороженные активы, действительно пугают меня, потому что я считаю, что Россия должна нести полную ответственность", - добавил Синкявичюс. Страна, которая "должна финансировать восстановление Украины, - это Россия", уверен комиссар ЕС.

Создание спецфонда для восстановления Украины

В конце 2022 года Еврокомиссия выдвинула идею о переводе замороженных активов в фонд, где ими можно было бы управлять для получения прибыли, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

ЕС заблокировал 300 млрд евро резервов Банка России в связи с войной РФ в Украине, сообщила в ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Визит Шарля Мишеля в Киев

Шарль Мишель посетил Киев 19 января. Выступая в Верховной раде, он заявил, что "вопрос о членстве Украины в ЕС решен". "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - заявил он. Мишель отметил, что РФ решила напасть на Украину, потому что ее граждане "воспользовались своими правами свободных украинцев, выбрали демократию и выбрали Европу". "Таким образом, запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - указал он, назвав нападение на Украину "атакой на наши общеевропейские ценности, нашу европейскую безопасность, нашу общую европейскую мечту".

Глава Евросовета заявил, что "ближайшие недели и месяцы будут решающими" в исходе войны. "На данный момент мы мобилизовали в общей сложности 11 млрд евро на военную поддержку через Европейский фонд мира и государства-члены ЕС. Кроме того, мы обучаем 15 000 солдат в рамках нашей военной учебной миссии", - указал он.

В ходе встречи Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны обсудили поставки Украине оружия, а также дальнейшее ужесточение санкционного давления на РФ и ее сообщников. Шарль Мишель подчеркнул, что пришла пора для санкций против российской ядерной отрасли, субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также на новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

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