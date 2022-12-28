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Фолькер Тюрк (фото из архива)Фото: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

В ООН призвали расследовать военные преступления в Украине

Екатерина Венкина
27 мин. назад

Военные преступники в Украине должны знать, что им не удастся уйти от наказания, заявил верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк. В то же время он не считает реалистичным привлечение к ответственности Путина.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал начать судебные преследования преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины. "Преступники должны знать, что им не удастся уйти от наказания", - предупредил Тюрк в Женеве в интервью агентству epd, опубликованном в среду, 28 декабря. По его оценкам, на данном этапе складывается впечатление, что большинству удастся уйти от наказания. Если их не смогут привлечь к ответственности в Украине или в России, тогда страны - члены ООН должны будут принять решение о создании международного трибунала, считает верховный комиссар.

Процедуры судебного преследования могут возбудить и отдельные страны, сказал Фолькер Тюрк. В качестве примера он привел случай, когда 24 февраля 2021 года высший земельный суд в Кобленце приговорил сирийца Эйяда А. к четырем с половиной годам лишения свободы за пособничество преступлениям против человечности. "История учит нас, что мельницы правосудия мелют", - отметил Фолькер Тюрк, перефразировав крылатое выражение "Sero molunt deorum molae" - "Поздно (медленно) мелют мельницы богов".

Верховный комиссар ООН не считает реалистичным привлечение Путина к ответственности

На вопрос, удастся ли привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за развязанную им войну, Тюрк ответил: "Не хочу спекулировать, но нечто подобное кажется мне на данный момент нереалистичным".

Он добавил, что в настоящее время правоохранительные органы Украины расследуют около 40 тысяч предполагаемых военных преступлений. Управление ООН по правам человека еще в 2014 году, после аннексии Россией украинского Крыма и начала боев на востоке Украины, направило следователей в эту страну. Отчеты по итогам их работы подготовлены, сообщил комиссар ООН.

"Совсем недавно они задокументировали убийство 441 мирного жителя в трех регионах в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году. Речь идет о (гибели. - Ред.) 341 мужчины, 72 женщин, 20 мальчиков и 8 девочек", - уточнил Фолькер Тюрк. Фактические цифры, скорее всего, гораздо выше, констатирует агентство epd.

"Мы также регистрируем новые случаи в ряде регионов Харьковской и Херсонской областей, которые отвоеванных украинскими вооруженными силами", - указал Тюрк. По его словам, российские военнослужащие предположительно совершали убийства мирных жителей во временных центрах содержания под стражей, а также после проверок безопасности. "Еще одна комиссия Совета ООН по правам человека и Международного уголовного суда (МУС) ведут расследования в Украине", - констатировал Тюрк.

Фолькер Тюрк приступил к обязанностям верховного комиссара ООН по правам человека 17 октября 2022 года. До этого он внес существенный вклад в разработку Глобального договора о беженцах.

Матвийчук считает необходимым создать международный трибунал

Ранее, 17 декабря, украинская правозащитница, глава Центра гражданских свобод (ЦГС) Александра Матвийчук в интервью Tagesspiegel заявила о необходимости учредить международный трибунал по Украине и привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина, белорусского правителя Александра Лукашенко и других военных преступников. По словам Матвийчук, МУС сможет рассмотреть лишь несколько дел, но следует восстановить справедливость в отношении сотен тысяч жертв российской агрессии. Для создания подобного трибунала при ООН предстоит заручиться большинством в две трети в Генеральной Ассамблее всемирной организации, поскольку РФ - постоянный член Совбеза, пояснила руководитель ЦГС.

"В качестве альтернативы мы могли бы сформировать этот трибунал под эгидой ЕС или Совета Европы. Сейчас это вопрос исторической ответственности", - подчеркнула Александра Матвийчук. "Даже первые шаги в направлении создания международного трибунала станут сигналом для преступников, что они будут привлечены к ответственности. Это может стать спасением для потенциальных (жертв. - Ред.)", - уверена она.

"Берлинская декларация" для более эффективного расследования преступлений

Еврокомиссия 30 ноября предложила создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России в Украине. Об этом заявила в Брюсселе глава комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Днем ранее, 29 ноября, участники встречи G7 в Берлине приняли "Берлинскую декларацию", в которой обязались расширить сотрудничество между правоохранительными органами стран "большой семерки", чтобы эффективнее расследовать преступления, совершенные высшим российским руководством и российскими военнослужащими в Украине. Для улучшения координации в каждой из стран будет указано национальное контактное ведомство, отвечающее за расследование преступлений против международного права.

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