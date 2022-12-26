Призыв исключить РФ из ООН и другие события 306-го дня войны

Киев оспаривает законность постоянного членства РФ в Совбезе ООН и призывает исключить ее из организации в целом. Атаке БПЛА подвергся военный аэродром Энгельс в Саратовской области. Банки Украины готовы к блэкауту.

На 306-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 26 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Киев официально призвал исключить Россию из ООН и Совбеза ООН

Украина сделала официальное заявление с призывом лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом. "Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости - с 31 декабря 1991 года - в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, в соответствии с Уставом ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", - отмечается в документе, опубликованном на сайте МИД Украины.

С точки зрения Киева, передача России места СССР в Совбезе ООН стала "грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации".

Россия неоднократно злоупотребляла своим правом вето в Совбезе ООН, в частности при голосовании по резолюции о создании трибунала в расследовании по делу о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний"; о признании массовых убийств в Сребренице геноцидом, о реагировании на политическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле; об усилении санкционного режима в отношении КНДР, а также 16 резолюций по Сирии, уверены в Киеве.

Ход военных действий

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ВС РФ совершили 19 обстрелов украинской территории из РСЗО. При этом основные усилия российских военных сейчас сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском и Лиманском направлениях, следует из документа.

Со своей стороны, представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона, что главными горячими точками в войне остаются Бахмутское и Авдеевское направления, а также некоторые части Луганской области. По его словам, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боестолкновений и 225 обстрелов из артиллерии и танков.

В то же время Запорожская область за прошедшие сутки подверглась обстрелам 51 раз, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Как полагают в Украине, Россия готовится нанести по ее территории массированный ракетный удар или же несколько точечных ударов. По данным главы объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, сейчас в море находятся один надводный и два подводных ракетоносителя, на которых размещены в общей сложности 16 ракет типа "Калибр".

По ее словам, ситуация напоминает подготовку к массированному ракетному удару 5 декабря, когда российские силы выводили в море ракетоносители и поднимали стратегическую и тактическую авиацию.

ГУР сообщает о смене командующего Западным военным округом в РФ

Тем временем в России, по данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, был назначен уже пятый с начала полномасштабного вторжения в Украину командующий Западным военным округом (ЗВО). Им стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, ранее занимавший должность начальника штаба - первого замкомандующего войсками Восточного военного округа.

Его предшественник - генерал-полковник Сергей Кузовлев - пробыл на своем посту лишь около месяца.

Атака Украины на российский военный аэродром Энгельс

При подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, в результате падения его обломков погибли "три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме", утверждают в Минобороны РФ, признавая тем самым факт приближения украинского боевого беспилотника к расположенному в глубоком тылу российскому военному объекту.

Несколькими часами ранее о взрыве на аэродроме Энгельс сообщили российские Telegram-каналы.

Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе служит базой для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром - плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины. В начале декабря аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России уже подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. По сведениям американской газеты The New York Times, тогда беспилотники были запущены с украинской территории.

Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Индии

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал того помочь в реализации предложенной украинским лидером ранее "формулы мира".

Зеленский также поблагодарил Индию за предоставление Украине гуманитарной помощи и поддержку в ООН.

Банки Украины подготовились к работе в режиме блэкаута

Национальный банк Украины сообщил о создании совместно со всеми системно важными банками страны банковской сети, предназначенной для работы даже в условиях блэкаута. Отмечается, что все банковские отделения общей сети под названием Power Banking, в которую объединились 14 банков, снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал. Во время отключения электричества в них будут доступны такие неотложные банковские услуги, как получение наличных денег (в банкоматах или в кассе), платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обмен валют (при наличии валюты в кассе), консультации менеджеров. В общей сложности для работы во время блэкаута оснащены более 1 тысячи отделений по всей Украине.

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