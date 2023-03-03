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Разрушения в Харькове, февраль 2022Фото: Hanna Sokolova/DW
ПолитикаУкраина

В Украине осужден российский летчик, бомбивший Харьков

Сергей Ромашенко
11 мин. назад

Летчик признан виновным в ударах по харьковской телебашне. Он приговорен к 12 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны.

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Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы российского летчика за бомбардировку объектов гражданской инфраструктуры, в том числе телебашни в Харькове. Россиянин признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сообщили Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 3 марта.

Как указала украинская прокуратура, радиотелевизионная станция - гражданский объект, который не используется в военных целях, вокруг нее не размещались оружие и военная техника и не дислоцировались подразделения ВСУ.

Суд также удовлетворил иски трех потерпевших компаний на общую сумму более 1,1 млн гривен (2,24 млн рублей). Имя осужденного не называется. Сообщается, что он заместитель командира воинской части шестой армии военно-воздушных сил и ПВО Западного военного округа.

Удар по харьковской телебашне

По версии обвинения, 6 марта прошлого года летчик участвовал в атаке на Харьков и сбросил на радиотелевизионную станцию восемь авиабомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Удар был также нанесен по заводу бронетехники. В результате удара вышка и административное здание станции были повреждены. Украинские войска сбили самолет, пилот катапультировался и был задержан.

На видео допроса вскоре после пленения летчик представился как Максим Криштоп. Он управлял истребителем-бомбардировщиком Су-34.

По сведениям ТАСС, речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Однако самолет Красноярцева, как писала газета The New York Times, был подбит в Черниговской области и упал на дом в Чернигове, после чего летчик, как утверждалось, убил одного из местных жителей, который пытался его задержать. В итоге Красноярцева задержали бойцы территориальной обороны Украины.

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