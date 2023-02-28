Как армия РФ прорвалась в Харьков - воспоминания очевидцев

27 февраля 2022 года военные РФ прорвались в центр Харькова. У областного управления полиции и в одной из школ завязались бои. Корреспондентка DW пообщалась с теми, кто тогда отражал нападение агрессора.

"Если у соседей завелись тараканы, какой бы защищенной ни была ваша квартира, они пролезут и к вам", - описывая прорыв российских войск в город, отшучивается командир спецподразделения украинской полиции "Восток" Сергей Богдановский.

Год назад, утром 27 февраля, россияне вошли в Харьков с севера, через Русскую Лозовую и Липцы. Они направлялись в областное управление Службы безопасности Украины в центре города, думает сегодня полицейский. Тогда он вместе с сослуживцами базировался в соседнем помещении - областном управлении Национальной полиции.

Пулеметы из окон полиции в Харькове

В тот момент в здании СБУ никого не было - но при этом оставалось немало оружия, боеприпасов и комплектов украинской военной формы, рассказывает Богдановский и добавляет: "Можете представить, что было бы, если бы россияне прорвались в помещение, взяли все оружие и надели пиксельную форму".

Сергей Богдановский Фото: Privat

Он также предполагает, что российские военные планировали поднять свой флаг над зданиями местных силовых органов. "Это означало бы, что город под их контролем, - считает полицейский. - Представьте, как бы это могло повлиять на моральный дух наших военных, которые с огромными потерями держали оборону". Впоследствии - через два месяца - президент Украины Владимир Зеленский уволил главу областного управления СБУ Романа Дудина. Ему объявили подозрение в государственной измене и самовольном уходе со службы и арестовали. Свою вину он отрицает.

О приближении военных РФ к зданиям СБУ и полиции Богдановский услышал от охранявших город военных. "Я увидел, как под окнами проезжают три "Тигра"(российский бронированный автомобиль. - Ред.) с "зетками" и скомандовал своим бойцам открывать огонь из ДШК - крупнокалиберного пулемета, - вспоминает полицейский. - Огонь вели из окон. Это был действительно короткий бой. Поразили ли мы, трудно сказать. Если бы поразили, я думаю, техника бы осталась на месте. Они также расстреляли полицейские машины - наверное, чтобы мы их не преследовали".

Дмитрий Олейник Фото: Hanna Sokolova/DW

Российские гранаты и украинский танк

Российские "Тигры" двинулись дальше, к северо-востоку от центра города. Остановились в пяти километрах, около 134-й школы. "Они хотели обустроить здесь штаб", - предполагает доброволец штаба обороны Харькова Дмитрий Олейник. У школы военных РФ встретили бойцы 92-й бригады и других подразделений - всего около полусотни. Олейник вместе с еще 8 добровольцами отправились на штурм.

Прибыв на место, Дмитрий увидел, как российские военные забегают в помещение - их было больше 30. Чтобы зайти в школу с черного входа, добровольцам пришлось сломать забор, отделявший школу от частного сектора. "Хоть бы это скорее закончилось", - сказала военным бабушка, выйдя на свой двор, вспоминает Дмитрий. Бой длился до десяти вечера.

"Это сейчас здесь просторно, - стоя на руинах школы, говорит Дмитрий. - А тогда надо было заходить в каждый кабинет и зачищать его - проверять, нет ли там россиян. Сейчас здесь спокойно, а тогда было страшно. Едешь - страшно. Высаживаешься, видишь силуэт, стреляешь в него - и страх пропадает”.

Когда украинские военные заняли первый этаж школы, захватчики переместились наверх и бросали оттуда гранаты. Добровольцы отвечали тем же самым - Дмитрий показывает, как поднимался по лестнице и бросал гранаты на второй этаж. В конце концов, им удалось вытеснить россиян еще выше.

Дмитрий Олейник на руинах школы №134 Фото: Hanna Sokolova/DW

Украинские военные смогли выйти из школы, когда подъехал их танк. Но он не смог произвести выстрел. Военные вернулись в школу и снова осмотрели каждый кабинет. Покидая третий этаж и идя на крышу, захватчики подожгли бумагу, рассказывает Олейник, пытавшийся потушить пожар. Но это не удалось. В какой-то момент приехал еще один украинский танк и открыл огонь по школе. Уже со двора Дмитрий видел, как россияне прыгали с крыши. Трое сбросили амуницию и пытались скрыться, но были убиты. Остальные погибли от огня - Дмитрий показывает на телефоне фото их тел. Часть российских военных, уходя, стреляли из автоматов и бросали гранаты. Тогда Дмитрий и получил ранение в ногу - реабилитация продолжается до сих пор.

Вальс на руинах в Харькове

В Харькове сейчас морозная погода, поэтому Дмитрий предлагает зайти на кофе к семье Валерии Кобзевой, выпускнице этой школы, которая проживает неподалеку. Они познакомились, когда Дмитрий давал журналистам интервью у школы, а девушка проходила мимо с собакой. С тех пор он стал желанным гостем в ее семье.

Мать Валерии Елена подогревает борщ и расспрашивает Дмитрия о его лечении. А девушка рассказывает, как год назад, сидя в коридоре, переписывалась с одноклассниками - жившие напротив школы присылали фото и видео. На них было разрушенное здание, охваченное огнем - там училась почти вся семья Кобзевых. "К папе одноклассницы подбежали двое россиян и попросили их спрятать. Они были без оружия, и он их послал", - смеется Валерия.

Валерия Кобзева Фото: Hanna Sokolova/DW

Летом выпускники решили станцевать на развалинах школы вальс. Они сняли это на видео, которое стало популярным. Валерия была в длинном красном платье - она выбрала его еще до начала войны. В комнате девушки висит государственный флаг с подписями - подарок от военных. Несмотря на боевые действия, Валерия не отказалась от своих планов и поступила в Харьковский национальный университет. Хотя его учебный корпус также поврежден обстрелами - он расположен у зданий полиции и СБУ, куда весной прилетели российские ракеты.

Сейчас семья Кобзевых остается в Харькове, скрываясь от ракетных атак в коридоре своего дома. "Если наши военные отбили Харьков тогда, когда еще ничего у них не было, то сейчас, когда они стали сильнее и злее, когда нам помогает весь мир - у россиян нет шансов", - убеждена мать Валерии Елена.

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