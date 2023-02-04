От ракетного удара РФ по Харькову пострадали 4 человека

На 347-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 5 февраля (время московское).

++11:45++

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза пока не собираются предоставлять Украине боевые самолеты. "Посмотрим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал он в интервью испанскому изданию El Pais .

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Украине нужно предоставлять все виды поддержки, но речь не идет о непосредственном участии ЕС в войне.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска, но этот вопрос уж точно не обсуждается и никогда не обсуждался", - подчеркнул он.

++11:00++

В результате российской ракетной атаки на Харьков полностью разрушено здание высшего учебного заведения, указывает украинский канал ICTV со ссылкой на государственную службу по ЧС Украины. На месте попадания ракеты вспыхнул пожар площадью до 50 квадратных метров. Ранения получил охранник вуза. Таким образом, число пострадавших от ракетного удара по Харькову увеличилось до четырех человек, сообщил в Telegram глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что еще одна ракета попала в жилой дом, в результате чего пострадали три человека. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что угрозы обрушения здания нет.

++10:30++

Бахмут становится все более изолированным от путей поставок украинских войск, отмечает Минобороны Великобритании в обзоре о войне в Украине за 5 февраля.

"Трассы M03 и H32 - два основных пути доступа в город для украинских защитников - сейчас, вероятно, находятся под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений российских сил. Ранее на этой неделе боевики ЧВК "Вагнер", с высокой вероятностью, захватили еще одну дорогу, соединяющую Бахмут с Северском. Хотя остаются доступными еще много альтернативных путей снабжения по пересеченной местности, Бахмут оказывается во все большей изоляции", - говорится в сообщении разведки.

++10:15++

Столица штата Нью-Йорк город Олбани предложил стать партнером Бучи и помочь в восстановлении административного центра в Киевской области. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук во время своей поездки в Соединенные Штаты. "В штате Нью-Йорк мы планируем посетить Олбани - будущий город-партнер Бучи. Мэрия этого города вышла с инициативой о партнерских отношениях с нашим городом", - цитирует Федорука агентство Укринформ.

ISW: У РФ нет ресурсов для наступления на Запорожье

++09:45++

Число пострадавших в Харькове в результате российского ракетного удара по центру города увеличилось до трех человек, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. 54-летнюю женщину госпитализировали с осколочными ранениями, а двое мужчин 51 и 55 лет получили медицинскую помощь на месте происшествия. В районе падения ракет работают экстренные службы.

++09:15++

Российская армия обстреляла центр Харькова. "Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов в Telegram.

Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате вспыхнул пожар, как минимум один человек пострадал, говорится в заявлении мэра Харькова Игоря Терехова.

++08.45++

У России к настоящему моменту недостаточно ресурсов для проведения атаки на Запорожье. Однако российская группировка попытается провести новое крупное наступление на востоке Украины в районе Луганской области и Бахмута. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW). "ISW продолжает наблюдать за переброской Россией военной техники и элитных подразделений и подготовкой материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы относительно наступления на западе Луганской области - Бахмуте", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты увеличили численность военнослужащих в захваченном городе до 300 тыс. человек. При этом среди жителей города распространяются слухи о том, что российское командование отдало приказ о захвате до конца февраля Угледара и Запорожья. Эксперты ISW считают, что заявленной концентрации российских войск в районе Мариуполя недостаточно для наступления на Запорожье "при одновременном продолжении наступательных операций по окружению Бахмута и начале нового крупного наступления в Луганской области".

++08.00++

Около 600 российских мобилизованных военнослужащих отказались участвовать в боевых действиях в войне с Украиной, отмечает в воскресной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ . "По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию российской федерации возвращено до 600 человек указанной категории", - говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что РФ мобилизовала до 500 тыс. человек и может начать новое наступление к 24 февраля.

Вице-премьер не ждет новой массовой волны беженцев на западе Украины

++07.30++

Беженцы во Львове (фото из архива) Фото: Alona Nikolaievych/Avalon/Photoshot/picture alliance

Украинский вице-премьер Ирина Верещук рассказала, ожидать ли новую массовую волну беженцев на западе Украины в связи с возможным новым наступлением российских войск в конце февраля. Свои оценки Верещук озвучила в эфире информационного телемарафона. "Не думаю, что будет огромная волна. Потому что уже февраль, и мы видим, как планово люди уезжают, эвакуируются", - отметила она, добавив, что ситуация с покидающими Донецкую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую области остается под контролем. Вице-премьер уточнила, что в Украине действуют эвакуационные поезда, которыми могут воспользоваться жители прифронтовых и недавно освобожденных от российских оккупантов территорий для переезда в более безопасные регионы.

++06.10++

Руководство оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге настаивает на проведении спецвстречи между канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и представителями федеральных земель для обсуждения растущих проблем с размещением беженцев. Парламентский секретарь фракции, депутат от ХДС Торстен Фрай (Thorsten Frei) сообщил об этом в интервью Tagesspiegel am Sonntag.

По словам Фрая, речь на мероприятии должна пойти о введении "лимита на миграцию с целью получения убежища" и поисках решения для "распределения, снабжения и размещения" беженцев. В 2022 году за убежищем в Германии обратилось больше соискателей, чем когда-либо с 2016 года. Речь шла о почти 218 тыс., следует из данных ежегодной статистики Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Это - почти на 47 процентов больше, чем в 2021 году. Примерно миллиону военных беженцев из Украины, въехавших в Германию в прошлом году, не нужно было просить убежища. Они получают немедленную временную защиту в рамках соответствующей директивы ЕС.

Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

++05.10++

Запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов из РФ, в частности - бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута - вступил в силу 5 февраля. Основой для нового порядка служат санкции, которые были утверждены в июне минувшего года в ответ на агрессивную войну России против Украины. Исключение сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут продолжать закупать газойль. Прага также может пока приобретать российское дизтопливо.

Предусмотрен "переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года", указали в Совете ЕС.

++04.10++

Вопрос о возможности поставок вооружений Украине находится в стадии изучения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Вопрос о поставках оружия был рассмотрен и отклонен предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который посчитаю приемлемым", - сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI. По словам главы кабмина, решение будет приниматься "с учетом национальных интересов Израиля".

++03.10++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что президент РФ Владимир Путин не угрожал ему в ходе телефонных разговоров. Интервью с главой кабмина Германии издание Bild am Sonntag (BamS) разместило на своем сайте. Журналистка издания напомнила о словах экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который утверждал, что слышал угрозы со стороны российского лидера. "Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", - ответил Шольц, добавив, что в ходе телефонных бесед "совершенно разные позиции" политиков по поводу войны в Украине "стали предельно ясны".

Зеленский лишил украинского гражданства бывших министров

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства нескольких чиновников времен бывшего украинского главы государства Виктора Януковича, в том числе - экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника,бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко. Об этом сообщило издание "Цензор.нет" со ссылкой на источники. По его данным, основанием стало наличие у этих лиц гражданства РФ.

Польша ожидает визита Байдена

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Джо Байден (фото из архива) Фото: Drew Angerer/Getty Images

Польша ожидает визита американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил советник президента Польши по внешней политике Марчин Пшидач. "Мы уже точно знаем, что президент Джо Байден положительно ответит на приглашение президента (Анджея. - Ред.) Дуды и приедет в Польшу", - сказал Пшидач в эфире польского общественного телевидения. "Мы договорились с американской стороной, что объявим дату этого визита в свое время, но я могу заверить, что это будет скорее раньше, чем позже", - добавил он. По словам советника, идет подготовка к визиту, который "отвечает ожиданиям как Белого дома, так и польской стороны". Байден 30 января сообщил, что посетит Польшу, но при этом не назвал конкретных сроков.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на фронте становится "еще жестче". Такую оценку украинский лидер озвучил в обращении к жителям страны. "Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - признал он. Зеленский также подтвердил, что украинские военные уже начали обучение на танках Challenger в Великобритании. Президент Украины добавил, что у него состоялся телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. По словам главы государства, стороны обсудили "перспективные вещи, которые могут укрепить" оборону Украины.

Хроника событий 4 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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