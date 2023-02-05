  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Олаф Шольц
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: LUIS ROBAYO/AFP
ПолитикаГермания

Канцлер Шольц: Путин не угрожал ни мне, ни Германии

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В ходе телефонных бесед "Путин не угрожал ни мне, ни Германии", сказал канцлер ФРГ в интервью Bild am Sonntag. "Россия несет полную ответственность за войну" с Украиной, добавил он.

https://p.dw.com/p/4N71m

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что президент РФ Владимир Путин не угрожал ему в ходе телефонных разговоров. Интервью с главой кабмина Германии издание Bild am Sonntag (BamS) разместило в субботу, 4 февраля, на своем сайте. Журналистка издания напомнила о словах экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который утверждал, что слышал угрозы со стороны российского лидера. "Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", - ответил Шольц, добавив, что в ходе телефонных бесед "совершенно разные позиции" политиков по поводу войны в Украине "стали предельно ясны".

"Я ясно даю понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Россия беспричинно напала на соседнюю страну, чтобы захватить часть Украины или всю страну", - отметил Олаф Шольц. По его словам, принять это нападение просто так невозможно, потому что оно "в корне нарушает европейский миропорядок". В этой связи Германия поддерживает Украину финансово, гуманитарно и вооружениями.

Шольц - о "нелепых исторических сравнениях" Путина

Глава кабмина ФРГ коснулся и поставок Киеву тяжелых танков Leopard 2. Путин в ответ, выступая в Волгограде, заявил: "Нам снова угрожают немецкими танками Leopard".

Шольц, комментируя это выступление, констатировал: "Его (Путина. - Ред.) слова - часть серии нелепых исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину". "Но эта война не может быть оправдана ничем", - подчеркнул он. Канцлер ФРГ указал, что танки поставляются Киеву, чтобы Украина могла защитить себя. Он указал, что Берлин тщательно взвешивал каждую поставку оружия, тесно координировал действия с союзниками, в первую очередь - с США. "Этот совместный подход предотвращает эскалацию войны", - полагает глава правительства Германии.

Консенсус с Зеленским об использовании вооружений

На вопрос о том, есть ли договоренности с украинским президентом Владимиром Зеленским, что получаемое от Запада оружие будет использоваться только на территории Украины, Олаф Шольц ответил: "По этому поводу есть консенсус".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря, в частности, о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет, в интервью от 3 февраля отметил, что речь идет об их применении "в глубине исключительно территории Украины".

О вступлении Украины в ЕС

Коснувшись вопроса о вступлении Украины в ЕС, канцлер ФРГ подчеркнул, что для этого страна должна соответствовать необходимым критериям в вопросах верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Бонусов в связи с необходимостью бороться в агрессивной войне нет, "требования для вступления одинаковы для всех", резюмировал руководитель кабмина ФРГ.

Шольц: Нельзя допустить войны России с НАТО

Канцлер Германии считает своей задачей "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО". Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel, которое вышло 2 февраля. "В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел" Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает также, указал он.

На встрече с гостями мероприятия "Гражданский диалог" в Марбурге Шольц еще раз подчеркнул, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая может привести к войне между Россией и НАТО. "Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", - добавил он.

Смотрите также:

Воюет ли Запад с РФ - что говорят в Берлине (30.01.2023)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
external

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Американский эксперт по России Фиона Хилл считает войну против Украины трагедией для России. По ее мнению, россияне еще никогда не жили так хорошо, как до агрессии, а Путин решил повернуть время вспять. Экс-советница Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша убеждена, что украинцы будут на протяжении поколений ненавидеть россиян, а сами россияне будут еще долго ощущать себя изгоями.
Конфликты13 января 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заправка дизельным топливом

Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

Политика21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека23 ч. назад
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Конфликты4 февраля 2023 г.
Зенитная ракетная система Hawk

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Политика3 февраля 2023 г.
Путин во время выступления в Волгограде 2 февраля

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Конфликты3 февраля 2023 г.
Владимир Путин выступает на церемонии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, 2 февраля

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

Конфликты3 февраля 2023 г.
Сотрудники СБУ в Киеве

Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

Коррупция3 февраля 2023 г.
На главную страницу