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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 2 февраля 2023 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в КиевеФото: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Зеленский: Украина заслужила переговоры о членстве в ЕС

Александра Иванова
50 мин. назад

По мнению Зеленского, дальнейшая интеграция Украины в ЕС даст ее народу "энергию и мотивацию, чтобы бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы".

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Украина заслуживает, чтобы переговоры о ее вступлении в Европейский Союз начались уже в текущем году. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам в четверг, 2 февраля, после встречи в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По словам Зеленского, руководство Украины и ЕС сходится во мнении, что дальнейшая интеграция (Украины в Евросоюз. - Ред.) даст ее народу "энергию и мотивацию, чтобы бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы".

3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС - Украина с участием Урсулы фон дер Ляйен, а также главы Совета ЕС Шарля Мишеля. В июне 2022 года Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, получила официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Между тем до полноценного членства страны в ЕС могут пройти годы, напоминают наблюдатели.

Поддержка Украины со стороны ЕС

Со своей стороны фон дер Ляйен написала в Twitter под фото, на котором ее приветствует в Киеве Зеленский: "Ваша решимость идти вперед по европейскому пути поразительна. Вы делаете заметные шаги вперед, чтобы выполнить наши рекомендации, и в то же время боретесь со вторжением. Мы будем продолжать поддерживать ваши усилия по достижению дальнейшего прогресса".

В свою очередь верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, также находящийся в Киеве, заявил в Twitter 2 февраля, что "европейская мечта народа Украины становится реальностью". "ЕС и Украина близки как никогда. Будущее Украины - в составе ЕС",  - подчеркнул он.

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