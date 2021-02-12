 ЕС исключил двух соратников Януковича из санкционного списка | Новости из Германии о Европе | DW | 05.03.2021

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Европа

ЕС исключил двух соратников Януковича из санкционного списка

Санкции ЕС отменены в отношении экс-премьера Украины Арбузова и бывшего министра образования Табачника. В отношении Виктора Януковича и ряда других лиц штрафные меры остались в силе.

Бывший и.о. премьера Украины Сергей Арбузов (справа) в ходе визита в Брюссель (2013 год)

Бывший и.о. премьера Украины Сергей Арбузов (справа) в ходе визита в Брюссель (2013 год)

Совет Евросоюза исключил из санкционного списка двух бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, в отношении которых действовали санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоении государственных средств, говорится в сообщении, обнародованном в Официальном журнале ЕС в пятницу, 5 марта.

Санкции в отношении остальных фигурантов списка, включая самого Януковича, продлены еще на год до 6 марта 2022 года. Помимо Януковича, в штрафном списке остались его сын Александр, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.

Совет ЕС принял решение о продлении санкций 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многим из них удалось успешно оспорить решение ЕС о введении против них санкций в Европейском суде.

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  • Картины из поместья Пшонки

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

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    Хотел постричься в монахи?

    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

  • Реликвия

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

  • Чужая собственность

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Чужая собственность

    Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".

    Автор: Александр Савицкий


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