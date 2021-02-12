ЕС исключил двух соратников Януковича из санкционного списка

Совет Евросоюза исключил из санкционного списка двух бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, в отношении которых действовали санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоении государственных средств, говорится в сообщении, обнародованном в Официальном журнале ЕС в пятницу, 5 марта.
Санкции в отношении остальных фигурантов списка, включая самого Януковича, продлены еще на год до 6 марта 2022 года. Помимо Януковича, в штрафном списке остались его сын Александр, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.
Совет ЕС принял решение о продлении санкций 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многим из них удалось успешно оспорить решение ЕС о введении против них санкций в Европейском суде.
Смотрите также:
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Портреты, вымпелы, призы
В этом зале собраны портреты Виктора Януковича и памятные призы, которые он получал за участие в различного рода автогонках и других соревнованиях.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Книга из домашней библиотеки
Богослужебная книга "Апостол" (полное название - "Деяния апостольская, и собрания соборная, и послания Святаго апостола Павла) была выпущена первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году. Это первая на Украине печатная книга. Ее культурная ценность огромна. Для Януковича тоже?
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Иконы
В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Ваза Пикассо
Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Охотник на лося
Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Серебряный лебедь Фаберже
Серебряный лебедь работы Фаберже.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Пшонка и его супруга
Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Хотел постричься в монахи?
Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Святой мученик Виктор
На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"
-
Чем любовался Янукович в своей резиденции?
Чужая собственность
Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".
Автор: Александр Савицкий