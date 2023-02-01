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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыИзраиль

Израиль не исключает поставку Киеву системы "Железный купол"

Александра Иванова
23 мин. назад

Отвечая на вопрос ведущего CNN о возможности поставки Израилем Киеву системы ПВО "Железный купол", Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает этот вопрос.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает возможности поставки его страной Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол". Отвечая на соответствующий вопрос ведущего в интервью телеканалу CNN вечером во вторник, 31 января,  (по местному времени), он заявил: "Я, конечно же, рассматриваю этот вопрос".

При этом он подтвердил, что Соединенные Штаты передали Украине часть своих размещенных в Израиле артиллерийских запасов, и сообщил, что операции его государства против Ирана направлены в том числе на уничтожение заводов, производящих вооружения, использующиеся на войне в Украине. "США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду здесь перечислять, против иранских оружейных производств, которые используются против Украины", - сказал Нетаньяху.

По данным ряда западных стран, а также Киева, Иран поставляет России боевые беспилотники, которые та задействует для атак на Украину. Однако Москва и Тегеран подобное сотрудничество отрицают.

Возможное посредничество Израиля на мирных переговорах по Украине

Комментируя возможность посредничества Израиля на мирных переговорах по Украине, Биньямин Нетаньяху указал, что к нему уже обращались с подобным вопросом в прошлом году и он рассмотрит такую возможность, в случае если об этом попросят обе стороны конфликта и Вашингтон. "Если меня попросят об этом все затронутые стороны, я конечно, подумаю над такой возможностью. Но я не навязываю себя (в качестве посредника на мирных переговорах между Россией и Украиной. - Ред.). Я (в политике. - Ред.) уже достаточно давно, чтобы знать, что нужно, чтобы созрело время, созрели обстоятельства", - добавил он.

"После начала российского вторжения в Украину Израиль поддерживал дипломатический баланс в отношениях с Москвой, - напоминают со своей стороны журналисты CNN на сайте телеканала. - Хотя он официально и осудил вторжение и регулярно посылает в Украину (гуманитарную. - Ред.) помощь, Израиль до сих пор не поставлял Украине вооружения. К тому же его критикуют за то, что он не достаточно резко выразил критику в адрес России".

Как действует система ПВО Израиля "Железный купол"

Израиль взял на вооружение систему ПВО "Железный купол" около 12 лет назад.

Система противовоздушной обороны "Железный купол" состоит из радара и контрольного центра. Они распознают приближающиеся ракеты и могут за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель.

Третьим элементом системы ПВО "Железный купол" являются установки для поражения ракет противника. В каждом блоке системы - от трех до четырех таких установок, способных выпустить до 20 ракет. Ракета, призванная сбить вражескую, запускается только тогда, когда система просчитывает, что последняя направлена на жилой район. Ракета-перехватчик не попадает непосредственно в атакующую ракету, но взрывается рядом с ней и таким образом ее уничтожает. Опасность представляют при этом падающие с неба обломки обеих ракет.

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Отрывок изинтервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху телеканалу CNN

Netanyahu says he was asked to mediate between Ukraine and Russia
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