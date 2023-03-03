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Фото: YouTube/ВОТ ТАК NOW
ПолитикаРоссия

Депутата, слушавшего Путина с лапшой на ушах, будут судить

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина составили административный протокол о дискредитации армии России. Ранее Абдалкин выложил видео, где он с лапшой на ушах смотрит послание Путина.

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На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, выложившего в интернет видео, где он с лапшой на ушах смотрит послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, составлен административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы в четверг, 2 марта, поступили в суд города Новокуйбышевск, следует из судебной картотеки. Заседание суда назначено на 7 марта.

Михаил Абдалкин 2 марта сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что дело заведено за "то самое видео". "Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", - добавил он. Депутат сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание Путина по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", - прокомментировал видео Абдалкин.

Ранее Самарская областная дума вынесла Михаилу Абдалкину "публичное порицание". Депутаты предложили исключить его из партии, а также попросили правоохранительные органы и прокуратуру дать юридическую оценку его поступку. 1 марта Абдалкина вызвали в полицию.

Послание Путина Федеральному собранию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля вновь обвинил страны Запада и Украину в "обмане", "колониализме" и "неолиберальных тоталитарных ценностях", подчеркнув, что российское вторжение в Украину было вынужденным.

Административная статья о дискредитации вооруженных сил РФ появилась вскоре после российского вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, в числе прочего, употребление слова "война" вместо "специальная военная операция". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

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Карточка из судебной картотеки

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