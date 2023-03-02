ISW: РФ пытается ядерным шантажом замедлить поддержку Киева

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 марта.

На 373-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 3 марта (время московское).

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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Причиной стала активность самолетов МиГ-31к на территории России.

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Жертвами ракетного удара по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта стали, по последним данным, пять человек, передает телеканал "Суспiльне. Новини" со ссылкой на Национальную полицию в Запорожской области. Ранее сообщалось о четырех погибших. Кроме того, в результате удара получили ранения восемь человек. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, обстрел велся из зенитно-ракетной системы С-300.

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В селе Боевое Херсонской области оккупационные войска вывезли около 200 жителей для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в дома этих людей заселяют российских наемников, сообщил в утренней оперативной сводке Генеральный штаб ВСУ. Причиной, по его данным, стало то, что большинство жителей Боевого отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации.

В сводке сообщается также, что на оккупированной территории Запорожской области российские захватчики продолжают грабить население. В частности, с начала февраля 2023 года у жителей, которые не получили российские паспорта, российские наемники начали активно отнимать автомобили.

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Специалисты МЧС РФ визуально "не обнаружили признаков взрыва" в подмосковной Коломне, передает "Интерфакс". Агентство добавляет, что это предварительная информация. Пресс-служба министерства энергетики Московской области сообщила, что энергетическая и газовая инфраструктура Коломны работает в штатном режиме.

Вечером в СМИ появилась информация о том, что в Коломне прогремел мощный взрыв, причем перед этим местные жители слышали громкий свист. Телеканал "Москва 24" выложил видео с заревом на фоне темного неба. Источники в правоохранительных органах подтвердили журналистам информацию о взрыве за Москвой-рекой в сельской местности. Высказывалось предположение, что взрыв мог произойти в результате атаки беспилотника.

ISW: Кремль пытается ядерным шантажом замедлить военную поддержку Украины

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Кремль, вероятно, пытается использовать страх Запада перед ядерной эскалацией конфликта в Украине, чтобы попытаться ограничить западную поддержку Киева и замедлить поставки ему вооружений. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке, комментируя разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИДа РФ Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели. Известно, что Блинкен в ходе этого разговора, в частности, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Маловероятно, что российские официальные лица будут вести содержательные переговоры о восстановлении СНВ-3", - считают аналитики института. Также "крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, однако он регулярно высказывает малоправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад", отмечают в ISW.

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Два гражданина США арестованы в Канзас-Сити по подозрению в отправке американских авиационных технологий в Россию в нарушение введенных Вашингтоном экспортных ограничений, сообщил официальный представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

59-летний Кирилл Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон обвиняются в сговоре с целью обойти экспортное законодательство США, продавая по всему миру бортовое радиоэлектронное оборудование клиентам, эксплуатирующим самолеты российского производства, говорится в обвинительном заключении окружного суда в Канзасе. Подозреваемые ремонтировали и отправляли технику из своей фирмы KanRus Trading Company, предоставляя ложную экспортную информацию, передает Reuters.

В Бахмуте остаются 5 тысяч человек

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В практически окруженном российскими силами Бахмуте Донецкой области остаются около 5 тысяч человек, среди них - 37 детей, рассказал в эфире телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, жители находятся в разных районах города и не хотят выезжать, некоторые даже прячутся от эвакуации. "Родители, которые категорически против эвакуации, обвиняют нас, что мы пытаемся их вывезти силой. Они уверены, что переживут обстрелы и останутся в городе", - пояснил руководитель Донецкой ОВА, отметив, что остающиеся в городе 37 детей живут с родителями, без согласия которых их невозможно эвакуировать.

В то же время из Бахмута вывезли всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, указал Павел Кириленко.

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Президент Бразилии Лула да Силва готов выступить посредником в достижении мира в Украине. Об этом он сообщил в разговоре по видеосвязи с Владимиром Зеленским. "Война между Украиной и Россией ни в чьих интересах. Бразилия будет участвовать в любых усилиях по достижению мира, и я подтвердил это президенту Зеленскому, - написал он в Twitter. - Я надеюсь, что больше не будет смертей и что удастся наладить политику диалога".

В Киеве хотят изменить стратегию по деоккупации Крыма

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев изменит стратегию по освобождению Крыма, поскольку Украина уже не может руководствоваться прежней стратегией, принятой украинскими властями в 2021 году. В эфире национального телемарафона он напомнил, что первоначально предполагалось решать вопрос по деоккупации полуострова политико-дипломатическим путем. Однако в связи с нынешними обстоятельствами, происходящими на территории Украины, "мы должны обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения, и после этого президент должен либо издать новый указ, либо внести изменения в ту стратегию, которая принималась", пояснил Данилов.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Общий доклад сделал главком ВСУ Валерий Залужный, также собравшиеся заслушали доклад разведки. Командующие отдельными оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) доложили о положении дел на ключевых направлениях: ОСГВ "Хортица" - о боях за Бахмут, ОСГВ "Таврия" - о Донецком и Запорожском направлениях, ОСГВ "Одесса" - о ситуации на юге, в частности в Херсонской области. Также обсуждалось положение на севере Украины, включая границу с Беларусью.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов", - сказал Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении. По его словам, руководство Украины постоянно работает вместе со своими партнерами над тем, чтобы средства подавления вражеского огня становились дальнобойнее.

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

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Вашингтон в пятницу объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он не раскрыл при этом какие-либо детали. По информации Reuters, в пакет помощи войдут в основном управляемые РСЗО (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для БМП Bradley, а также бронированные мостоукладчики.

Содержание предыдущего пакета военной помощи Украине, стоимостью в 2 млрд долларов, Вашингтон раскрыл 24 февраля, в годовщину нападения РФ. В него вошли несколько типов беспилотников, оружие для борьбы с российскими дронами, боеприпасы для HIMARS и ракетных систем с лазерным наведением, оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, артиллерийские боеприпасы и оборудование для разминирования местности.

Хроника событий 2 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 марта 00.00 - 13.59 >>>

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