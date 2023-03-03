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Танки Leopard 2 доставляют в УкраинуФото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AA/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия намерена выкупить у Швейцарии танки Leopard 2

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

С помощью выкупленных "Леопардов" Германия планирует восполнить нехватку техники в странах, поставляющих танки Украине. Армия Швейцарии уже приступила к рассмотрению соответствующей заявки от правительства ФРГ.

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Германия намерена выкупить у Швейцарии находящиеся там на консервации танки Leopard 2. В письме от 23 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) попросили министра экономики Швейцарии Виолу Амхерд одобрить эту сделку, сообщила швейцарская газета Blick в пятницу, 3 марта.

Согласно планам правительства ФРГ, 96 снятых с вооружения танков Leopard 2 должны быть возвращены немецкой компании-изготовителю Rheinmetall. В Германии рассчитывают, что эти танки позволят восполнить нехватку техники в арсеналах тех стран Евросоюза и НАТО, которые поставляют танки Украине, отмечает Blick.

Швейцарская армия изучает вопрос

По сведениям издания, швейцарская армия уже начала предварительное рассмотрение вопроса о продаже своих законсервированных "Леопардов" Германии. Швейцарский военный представитель в интервью Blick сказал, что его армия может отказаться от ограниченного количества боевых танков, но 34 законсервированных танка необходимы ей для собственных нужд.

Накануне глава Минэкономики Швейцарии Виола Амхерд предупредила германских министров, что продажу "Леопардов" Германии еще должен одобрить швейцарский парламент. Большинство швейцарских парламентариев в последнее время критично оценивали возможности возвращения Leopard 2 Германии.

Представитель министерства обороны Швейцарии подтвердил сообщение газеты Blick.

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