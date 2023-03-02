Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала войны

На 372-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 2 марта (время московское).

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию прекратить агрессивную войну против Украины. "Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный порядок. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей", - призвала она главу МИД РФ Сергея Лаврова, лично обратившись к нему во время конференции стран G20 в Нью-Дели. Бербок отметила, что среди стран "большой двадцатки" существуют разные мнения о войне в Украине. "Однако то, что объединяет нас всех, это признание того факта, что в мире нет ни одного места, для которого российская война имела бы позитивные последствия", - добавила она, указав, что от войны страдает и сама Россия, о чем, по ее словам, свидетельствует отъезд из РФ тысяч людей и экономические показатели этой страны.

Блинкен и Лавров на саммите G20 поговорили впервые с начала войны

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткий разговор в кулуарах саммита стран "большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Это их первая встреча с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Блинкен в разговоре с Лавровым подчеркнул намерение Вашингтона поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также призвал освободить заключенного в России американца Пола Уилана, сообщил СМИ представитель Госдепартамента. Беседа политиков, по данным американской стороны, продолжалась менее 10 минут. О том, что говорил Лавров, не сообщается. Сам российский министр о встрече пока не рассказал. МИД России только подтвердил ее факт, уточнив, что она прошла "на ходу", речь не шла о полноценных переговорах

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил об опасности прямого столкновения ядерных держав в случае продолжения политики эскалации конфликта в Украине, которую, по его утверждению, проводят США и НАТО. "Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", - заявил он на Конференции по разоружению в Женеве. Рябков выступал перед практически пустым залом, пишет агентство AFP. Во время его выступления многие западные дипломаты собрались для фотосессии на фоне украинского флага.

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На заводе "Авиастар" в Ульяновске в ходе испытаний фюзеляжа самолета произошел инцидент, в результате которого один сотрудник предприятия погиб и еще несколько получили травмы, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале . Как уточнила ОАК в ответ запросы российских информагентств, речь идет об испытании отсека фюзеляжа тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

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Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области "террористическим актом". "Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь", - заявил он в ходе телемоста с Пятигорском. Путин собирался ехать в Пятигорск на открытие Года педагога, но в связи с событиями в Брянской области поездка была отменена.

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"Украинские диверсанты", проникшие в приграничный район Брянской области, не проявляют признаков активности, они могли покинуть российскую территорию, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев. "На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории", - сказал один из собеседников агентства. ТАСС добавляет, что звуков стрельбы на месте событий не слышно.

РДК заявил о своей причастности к событиям в Брянской области

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"Русский добровольческий корпус" (РДК), который называет себя формированием, воюющим в составе вооруженных сил Украины, заявил о своей причастности к событиям в Брянской области. В Telegram-канале РДК появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами. "Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!" - говорит один из бойцов. Второй держит в руках флаг РДК.

Информацию о том, что "Русский добровольческий корпус" заходил на территорию Брянской области, подтвердил в беседе с изданием "Важные истории" на условиях анонимности один из бойцов. "Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", - заявил он.

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Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что на 2 марта таких планов нет. Сейчас Путин, по словам Пескова, находится в Кремле и постоянно получает доклады по линии силовых ведомств и от губернатора о событиях в Брянской области. На вопрос, могут ли эти события стать поводом для изменения статуса "специальной военной операции", представитель Кремля ответил: "Не знаю, пока не могу сказать".

Киев: Сообщения об "украинских диверсантах" на Брянщине - провокация России

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Брянской области провокацией российских властей. "История об украинских ДРГ в России - это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - написал советник он в Twitter.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что из Украины в два села Брянской области якобы вошли ДРГ, которые взяли заложников. Власти Брянской области и Федеральная служба безопасности РФ информацию о заложниках не подтверждали. Украинские паблики крайне скептично отреагировали на эти сообщения - почти все расценивают случившееся как провокацию, о которой несколько недель ранее предупреждали украинские власти.

Хроника событий 2 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 марта 14.00 - 23.59 >>>

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