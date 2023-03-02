  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Анналена Бербок на конференции G20 в Дели
Анналена Бербок на конференции G20 в ДелиФото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance
ПолитикаИндия

Бербок: РФ должна немедленно прекратить войну против Украины

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Глава МИД ФРГ на встрече G20 в Нью-Дели обратилась лично к Сергею Лаврову с требованием прекратить войну. Она выразила удовлетворение тем, что 19 стран G20 выступают за прекращение войны.

https://p.dw.com/p/4O9ZA

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию прекратить агрессивную войну против Украины. "Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный порядок. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей", - призвала она главу МИД РФ Сергея Лаврова, лично обратившись к нему во время конференции стран "большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели в четверг, 2 марта.

"Хорошо, что вы находитесь здесь в этом зале, чтобы слушать. Остановите эту войну. Не через месяц или через год, а сегодня. Поскольку каждая семья, которая теряет отца, брата, мать или ребенка, теряет весь мир. У сильного нет права нападать на маленького соседа", - подчеркнула Бербок. В прошлом году Лавров покинул заседание G20 сразу после своего выступления, чтобы не слышать критики.

"Очевидно, даже российская сторона поняла, что одни лишь ложные утверждения, что Россия не начинала эту войну, не убедительны, и нельзя считать хорошей стратегией, когда куда-то приезжаешь, распространяешь свой лживый нарратив, а затем тут же уезжаешь", - предположила глава МИД ФРГ.

Единство G20 в неприятии войны

Анналена Бербок отметила, что среди стран G20 существуют разные мнения о войне в Украине. "Однако то, что объединяет нас всех, это признание того факта, что в мире нет ни одного места, для которого российская война имела бы позитивные последствия", - добавила она, указав, что от войны страдает и сама Россия, о чем, по ее словам, свидетельствует отъезд из РФ тысяч людей и экономические показатели этой страны.

"Здесь, за этим столом G20, 19 стран дали ясно понять, что эта война должна прекратиться. Что все они наконец хотят мира", - сказала Бербок.

Смотрите также:

Зачем Лукашенко поехал в Пекин

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самая массовая атака дронов в РФ: беспилотник в Подмосковье, закрытое небо в Петербурге. DW Новости (28.02.2023)

Самая массовая атака дронов в РФ: беспилотник в Подмосковье, закрытое небо в Петербурге. DW Новости (28.02.2023)

В России произошла целая серия инцидентов, связанных с дронами. Ее называют самой массовой атакой беспилотников с начала войны. Сообщается, в частности, об упавшем дроне в Подмосковье и атаке в Туапсе.
28 февраля 2023 г.31:21 мин.
external

Итоги года войны. Байден в Киеве. Параллельный паровозик импорта – "Заповедник", выпуск 253, 26.02.23

Итоги года войны. Байден в Киеве. Параллельный паровозик импорта – "Заповедник", выпуск 253, 26.02.23

Дядя Вова и сказки про СНВ-3, МРОТ и выборы-2024. Байден в Киеве. Конференция по безопасности в Мюнхене. Китай пересел с Ковида на мирное урегулирование. На параллельном паровозике в Россию. Итоги года войны. Смотрите в 253-м выпуске "Заповедника"!
Политика27 февраля 2023 г.13:04 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Выжженная земля (фото из архива)

РДК заявил о причастности к событиям в Брянской области

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ВСУ оставят Бахмут? Украина и ЕС не замерзли. DW Шоу

ВСУ оставят Бахмут? Украина и ЕС не замерзли. DW Шоу

Политика21 ч. назад59:40 мин.
Карикатура - снеговик с флагом Финляндии "поднимает" свою "руку" и "говорит": "Хочу в НАТО".

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Политика23 ч. назад
Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия лежат на столе на фоне флагов двух стран и НАТО

В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?

В НАТО порознь: вступит ли Финляндия в альянс без Швеции?

Политика19 ч. назад
флаг Германии на батарея отопления в квартире

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

Экономика и бизнес22 ч. назад
Ораниенбург

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

История22 ч. назад
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Политика1 марта 2023 г.
На главную страницу