Бербок: РФ должна немедленно прекратить войну против Украины

Глава МИД ФРГ на встрече G20 в Нью-Дели обратилась лично к Сергею Лаврову с требованием прекратить войну. Она выразила удовлетворение тем, что 19 стран G20 выступают за прекращение войны.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию прекратить агрессивную войну против Украины. "Остановите эту войну. Прекратите нарушать наш международный порядок. Прекратите бомбить украинские города и мирных жителей", - призвала она главу МИД РФ Сергея Лаврова, лично обратившись к нему во время конференции стран "большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели в четверг, 2 марта.

"Хорошо, что вы находитесь здесь в этом зале, чтобы слушать. Остановите эту войну. Не через месяц или через год, а сегодня. Поскольку каждая семья, которая теряет отца, брата, мать или ребенка, теряет весь мир. У сильного нет права нападать на маленького соседа", - подчеркнула Бербок. В прошлом году Лавров покинул заседание G20 сразу после своего выступления, чтобы не слышать критики.

"Очевидно, даже российская сторона поняла, что одни лишь ложные утверждения, что Россия не начинала эту войну, не убедительны, и нельзя считать хорошей стратегией, когда куда-то приезжаешь, распространяешь свой лживый нарратив, а затем тут же уезжаешь", - предположила глава МИД ФРГ.

Единство G20 в неприятии войны

Анналена Бербок отметила, что среди стран G20 существуют разные мнения о войне в Украине. "Однако то, что объединяет нас всех, это признание того факта, что в мире нет ни одного места, для которого российская война имела бы позитивные последствия", - добавила она, указав, что от войны страдает и сама Россия, о чем, по ее словам, свидетельствует отъезд из РФ тысяч людей и экономические показатели этой страны.

"Здесь, за этим столом G20, 19 стран дали ясно понять, что эта война должна прекратиться. Что все они наконец хотят мира", - сказала Бербок.

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