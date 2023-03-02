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В 2022 году ОАЭ отправили в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранееФото: ITAR-TASS/imago images
ПолитикаРоссия

Запад призвал ОАЭ прекратить реэкспорт товаров в Россию

Ирина Уманская
58 мин. назад

Официальные лица, ответственные за санкции, опасаются, что реэкспорт электроники из ОАЭ в Россию может способствовать ведению войны в Украине, пишет британская газета Financial Times.

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Представители США, Евросоюза и Великобритании ведут с Объединенными Арабскими Эмиратами переговоры о прекращении реэкспорта товаров в Россию, сообщила в четверг, 2 марта, британская газета Financial Times. В частности, официальные лица западных государств обеспокоены поставками электронных компонентов, которые могут быть использованы для поддержания военных действий России в Украине.

Запад призывает ОАЭ соблюдать торговые ограничения для России. В свою очередь представитель страны заявил, что у Абу-Даби имеются "четкие и надежные процессы по работе с организациями, подпавшими под санкции".

Санкционные товары поставляют в Россию через страны - перевалочные пункты

Согласно статистике Федеральной таможенной службы РФ, в 2022 году экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию вырос по сравнению с предыдущим годом более чем в семь раз, составив почти 283 млн долларов, проанализировал фонд "Свободная Россия". Кроме того, за минувший год Эмираты отправили в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем в 2021-м: объем торговли этой продукцией вырос до 24,3 млн долларов в прошлом году с 1,6 млн долларов в 2021 году

По данным статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые девять месяцев войны в Украине объем поставок товаров из Европейского Союза в Россию сократился на 47 процентов. За тот же период поставки европейской продукции в страны СНГ (Беларусь, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) выросли на 48 процентов. Экспорт в соседние с РФ государства нарастили все страны Евросоюза, за исключением Мальты и Швеции. Страны СНГ выступают в качестве транзитных точек для реэкспорта товаров в Россию.

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