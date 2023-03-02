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Украинские военныеФото: Marko Djurica/REUTERS
КонфликтыУкраина

РДК несет ответственность за события в Брянской области

Виталий Кропман
27 мин. назад

Президент России охарактеризовал произошедшее в Брянской области "как очередной террористический акт". В Офисе президента Украины назвали заявление об "украинских ДРГ" провокацией российских СМИ.

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Русский добровольческий корпус (РДК) - подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне Украины с августа 2022 года, - взяло на себя ответственность за события, произошедшие в четверг, 2 марта, на территории Брянской области. "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов. Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале РДК.

Ранее, корпус распространил видео, снятого на фоне здания с табличкой "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт". "Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь", - говорит один из бойцов.

Противоречивые сообщения российских СМИ и Telegram-каналов

Ранее российские СМИ и ряд провластных Telegram-каналов распространили противоречивую информацию о вторжении "украинских диверсионно-разведывательных групп" на территорию Брянской области. В частности, ТАСС заявило о боестолкновении с украинскими диверсантами в селах Любечане и Сушаны (села расположенные в непосредственной близости от российско-украинской границы на расстоянии чуть более 20 км друг от друга. - Ред.). Сообщалось об обстреле школьного автобуса, взятии заложников,  подрыве электроподстанции и газовой станции, убитых и раненых, включая детей. Позднее часть сообщений была опровергнута местными властями.

Путин назвал события в Брянской области "терактом"

Президент России Владимир Путин, принимавший в режиме видеоконференции участие в открытии Года педагога и наставника, охарактеризовал произошедшее в Брянской области "как очередной террористический акт, очередное преступление". "Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это - гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная", - цитирует его агентство "Интерфакс".

В Киеве назвали провокацией заявления об "украинской ДРГ"

В Офисе президента Украины назвали провокацией сообщения российских СМИ о якобы нападении "украинской ДРГ" на села в Брянской области. "История об украинских ДРГ в РФ - это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хотя бы как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность", - написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его мнению, партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. "Бойтесь своих партизан", - отметил Подоляк, обращаясь к россиянам.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что события в Брянской области свидетельствуют о "продолжении трансформации России, ее очищении и освобождении от диктатуры Путина". "РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры", - сказал он в комментарии телекомпании "Громадське".

А представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, Украина полностью контролирует ситуацию на границе с Россией. "То, что сейчас разгоняют российские паблики по какой-то украинской ДРГ" на территории России, могу отметить: Украина не агрессор, наша основная задача - оборона и защита от страны-оккупанта. Страна-террорист во всем сразу безосновательно пытается обвинить Украину", - подчеркнул он в комментарии медиакомпании "Суспільне".

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