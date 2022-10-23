"Норд-Ост" 20 лет спустя: заложники "сильного лидера"

Цветы и свечи возле здания театра на Дубровке в память о погибших жертвах теракта Фото: picture-alliance/dpa

Двадцать лет назад, 23 октября 2002 года, группа боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила 916 заложников в здании московского Театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл "Норд-Ост". Следующие три дня прошли в нарастающем кошмаре: террористы выдвигали требования, убивали одних заложников и изредка отпускали других.

К переговорам были привлечены самые разные люди - от Бориса Немцова и Анны Политковской до Иосифа Кобзона и Леонида Рошаля. Общими стараниями десятки людей были спасены, но в помещении все еще оставались сотни заложников.

Утром 26 октября спецназовцы применили газ и ворвались в Театральный центр. По итогам штурма все террористы были убиты. С учетом погибших заложников трагедия на Дубровке унесла от 130 (по официальной версии) до 174 (по подсчетам общественников) человеческих жизней, из которых 10 - жизни детей. Важно отметить, что 125 освобожденных заложников скончались в больницах уже после успешного, по оценкам властей, завершения операции.

Нужно ли было применять газ

Оправданность применения отравляющего вещества в закрытом помещении, наполненном сотнями людей, с самого начала вызывала множество вопросов.

Любому знакомому с физикой человеку понятно, что концентрация газа в разных частях помещения не будет одинаковой. Где-то его будет очень мало, а где-то - наоборот слишком много, что окажет разное воздействие на людей. Так все и получилось: после применения газа некоторые террористы остались в сознании и отстреливались, тогда как для многих заложников доза оказалась критичной.

Федор Крашенинников Фото: DW/P. Böll

Примечательно, что точный состав примененной газовой смеси и был, и остается неизвестным. Поэтому, после завершения штурма ни спасатели, ни участники штурма, ни врачи не имели точной информации о том, как надо обращаться с находящимися без сознания людьми, что привело к многочисленным смертям. В итоге, из-за действий спецслужб, пытающихся спасти заложников, погибло больше людей, чем от рук террористов.

На это указывал и Европейский суд по правам человека, в декабре 2011 года частично удовлетворивший иск пострадавших и родственников погибших при теракте на Дубровке. По мнению ЕСПЧ, "жертвам трагедии не была оказана адекватная медицинская помощь после применения ФСБ неизвестного газа, в результате чего погибли не только террористы, но и большое число заложников". Кроме того, было указано и то, что "отсутствовало эффективное расследование инцидента".

Методы те же и на заре правления Путина

2002 год - начало правления Путина. В 2002 году интернет был в зачаточном состоянии, зато работало НТВ, в Думе еще иногда критиковали власть, премьер-министром России был Михаил Касьянов, а Михаил Ходорковский руководил ЮКОСом.

В то время личность и методы тогда еще нового российского лидера вызывали тревогу только у узкого круга правозащитников и ветеранов диссидентского движения. Кроме второй войны в Чечне, старательно фабрикуемый пропагандой образ нового лидера России омрачала только трагическая история гибели подводной лодки "Курск".

Путин пришел к власти, обещая победу над терроризмом, и потому появление в 2002 году вооруженных боевиков в столице России ставило под вопрос эффективность предпринимаемых им мер и правильность всей выбранной для борьбы с чеченским сопротивлением стратегии. Кроме того, Путин с самого начала позиционировал себя как сильный лидер, противопоставлял себя бывшему президенту Ельцину и его методам. Поэтому пытаться договариваться с террористами на высшем уровне, как поступили российские власти в 1995 году, во время захвата заложников в Буденновске, он категорически не хотел. Был выбран жесткий сценарий: штурмовать здание, в котором находились заложники, с применением газа.

Никакой работы над ошибками по итогам всей операции проведено не было. Более того, окончившаяся смертью десятков людей операция спецслужб была объявлена "успешной" - удивительно ли, что спустя два года в Беслане случилась новая трагедия и власти действовали по аналогичной схеме?

Заложники "сильного лидера"

В октябре 2002-го спасение жизней заложников, вероятно, не было приоритетом для Путина. Как случившееся отразится на его имидже - вот что, скорее всего, беспокоило его тогда больше всего.

В этой логике принимались все решения в 2002 году, так Путин действует и сейчас: выбирая между поддержанием образа "сильного лидера" и жизнями людей, он предпочитает первое.

В результате развязанной Путиным войны в Украине десятки тысяч людей уже погибли, миллионы стали беженцами, разрушены целые города. Но, похоже, что все это волнует Путина ничуть не больше судьбы погибших заложников "Норд-Оста". Человеческие жизни Путин никогда не ценил, и сейчас от него менее всего стоит ждать гуманизма - ни в отношении украинцев, ни в отношении россиян, которых принудительно мобилизуют и без всякой подготовки гонят на верную смерть. Все они приносятся в жертву путинскому имиджу "сильного лидера" - как заложники на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, в 2020 году был вынужден покинуть Россию. Telegram: @fyodork

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