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Памятное мероприятие в школе Беслана
Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture allianceФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Беслан

Город на юге России.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Цветы и свечи возле здания театра на Дубровке в память о погибших жертвах теракта

"Норд-Ост" 20 лет спустя: заложники "сильного лидера"

"Норд-Ост" 20 лет спустя: заложники "сильного лидера"

Готовность жертвовать жизнями людей ради сохранения имиджа демонстрировалась Путиным всегда, пишет Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Колонка
Права человека23 октября 2022 г.
Мемориал в школе №1 в Беслане

О Беслане и об избирательной памяти российской власти

О Беслане и об избирательной памяти российской власти

Татьяна Фельгенгауэр - о нежелании нынешних властей России помнить о трагедии Беслана.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика3 сентября 2020 г.
Делегация Японии на борту "Миссури" прибыла подписывать капитуляцию", 2 сентября 1945

Что означает новая дата конца Второй мировой в РФ

Что означает новая дата конца Второй мировой в РФ

Россия отмечает окончание Второй мировой войны на день позже - 3 сентября. Сигнал Японии и Западу?
Политика2 сентября 2020 г.
2 сентября 1945 года: капитуляции Японии на борту линкора "Миссури"

Госдума опять правит историю по заветам Сталина

Госдума опять правит историю по заветам Сталина

Установление нового дня воинской славы 3 сентября к памяти павших имеет мало отношения, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Комментарий
История15 апреля 2020 г.
На месте бесланской трагедии (фото из архива)

Для чего России нужна правда о Беслане

Для чего России нужна правда о Беслане

Константин Эггерт - о последствиях лжи и недомолвок, с которыми российское общество согласилось 15 лет назад.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Комментарий
Политика3 сентября 2019 г.
Спортзал школы №1 города Беслана (фото из архива)

В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта 2004 года

В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта 2004 года

В Беслане начались трехдневные траурные мероприятия, посвященные 15-ой годовщине захвата заложников в местной школе.
Политика1 сентября 2019 г.
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Всего публикаций: 125