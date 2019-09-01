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Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance
Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance
Беслан
Город на юге России.
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Контекст
"Норд-Ост" 20 лет спустя: заложники "сильного лидера"
"Норд-Ост" 20 лет спустя: заложники "сильного лидера"
Готовность жертвовать жизнями людей ради сохранения имиджа демонстрировалась Путиным всегда, пишет Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников
Колонка
Права человека
23.10.2022
23 октября 2022 г.
О Беслане и об избирательной памяти российской власти
О Беслане и об избирательной памяти российской власти
Татьяна Фельгенгауэр - о нежелании нынешних властей России помнить о трагедии Беслана.
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика
03.09.2020
3 сентября 2020 г.
Что означает новая дата конца Второй мировой в РФ
Что означает новая дата конца Второй мировой в РФ
Россия отмечает окончание Второй мировой войны на день позже - 3 сентября. Сигнал Японии и Западу?
Политика
02.09.2020
2 сентября 2020 г.
Госдума опять правит историю по заветам Сталина
Госдума опять правит историю по заветам Сталина
Установление нового дня воинской славы 3 сентября к памяти павших имеет мало отношения, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Комментарий
История
15.04.2020
15 апреля 2020 г.
Для чего России нужна правда о Беслане
Для чего России нужна правда о Беслане
Константин Эггерт - о последствиях лжи и недомолвок, с которыми российское общество согласилось 15 лет назад.
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
03.09.2019
3 сентября 2019 г.
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта 2004 года
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта 2004 года
В Беслане начались трехдневные траурные мероприятия, посвященные 15-ой годовщине захвата заложников в местной школе.
Политика
01.09.2019
1 сентября 2019 г.
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Всего публикаций: 125
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