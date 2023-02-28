Год войны в Украине и "смена эпох" канцлера: что изменилось?

"…Речь более не идет исключительно о наших способностях оказывать помощь где-нибудь в мире, но и о том, чтобы организовывать оборону нашей территории и территории наших союзников, быть во всеоружии на случай возникновения угрозы".

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не уточнил, с какой стороны он ожидает возникновения угрозы Германии, но все и так поняли, кого он имел в виду, выступая 28 февраля с заявлением для печати во время посещения территориального командования бундесвера, расположенного на территории берлинского военного гарнизона имени немецкого антифашиста Юлиуса Лебера (Julius-Leber-Kaserne).

Территориальное командование бундесвера

Территориальное командование бундесвера - новая структура. Решение о его создании было принято с учетом опыта действий немецких военных в условиях пандемии коронавируса, их помощи в преодолении последствий катастрофического наводнения на западе Германии летом 2021 года и - главное - в качестве реакции на широкомасштабное российское вторжение в Украину год назад.

Начальник нового территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Территориальное командование, - говорится на сайте Минобороны ФРГ, - отвечает, в частности, за управление и координацию операций бундесвера в Германии - от обороны территории страны до координации переброски вооруженных сил в другие регионы и формирования кризисного штаба в ведомстве федерального канцлера".

Кроме того, в задачу этой структуры входит также обеспечение в координации со штабами НАТО передвижения союзных войск по территории Германии. В мирное же время это территориальное командование координирует помощь военных в преодолении природных катастроф, таких, как на реке Ар, или в условиях пандемии.

Эпоха новой внешней и оборонной политики

Централизация прежде разрозненного в Германии оперативного управления войсками - один, причем, далеко не самый впечатляющий пример новой внешней и оборонной политики, о которой объявил канцлер в бундестаге в своей примечательной речи о "смене эпох" (Zeitenwende) в воскресенье, 27 февраля 2022 года. Тогда шел третий день массированного вторжения России в Украину.

Эта война привела к тому, что Берлин пересмотрел многие из прежних и казавшихся незыблемыми внешнеполитических догм - таких, например, как отказ поставлять немецкие вооружения в кризисные регионы мира и страны, охваченные боевыми действиями. Не сразу, но шаг за шагом правительство Германии стало оказывать Украине все более существенную военную помощь.

Германия начала с поставок касок для ВСУ, теперь на очереди - танки Leopard 2 A6 Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

По поставкам вооружений Киеву Берлин вышел на третье место в мире после Вашингтона и Лондона и на первое - среди стран Европейского Союза. Их общий объем к 20 февраля этого года превысил 2,5 млрд евро (если быть точным - 2.558.391.406 евро). На сайте правительства ФРГ есть постоянно обновляемый список всей немецкой военной помощи, которую оно оказывает Украине - от шерстяных одеял и маскировочных сеток до тяжелых самоходных гаубиц PzH 2000 и современных систем ПВО IRIS-T. До конца текущего квартала ВСУ будут переданы вместе с боеприпасами еще и современные немецкие танки Leopard 2 A6. Вначале 14, потом еще 4.

За что критикуют канцлера Шольца

Тем не менее многие и среди союзников, и в самой Германии критикуют Олафа Шольца и его правительство за, как они считают, промедление с поставками по-настоящему эффективных тяжелых вооружений Украине.

Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Остается впечатление, что канцлер колеблется и мешкает, а решения принимает только под нажимом", - заявил накануне вечером в программе Tagesthemen на первом канале телевидения ФРГ (ARD) лидер парламентской оппозиции, председатель консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По его словам, правительство Германии "всегда делает только минимум того, что нужно для поддержки Украины в ее самообороне".

И это, считает Мерц, касается не только поставки Киеву вооружений. По его оценке, Шольц хоть и провозгласил год назад "смену эпох", но сам до конца не осознал весь масштаб происходящего. Отсюда - промедление и непоследовательность также с принятием решений, например, о перевооружении бундесвера и расходовании выделенных на эти целей дополнительных 100 млрд евро. "Я еще год назад говорил канцлеру, что смена эпох должна иметь последствия для всех сфер политики, - заявил Мерц. Вместо же этого, по его словам, правительство "отрабатывает статьи коалиционного соглашения, как будто ничего не произошло".

"Бундесвер практически гол"

В самом деле. Из тех 100 млрд евро еще не потрачено ни цента. Заказы же размещены пока только на американские F-35, которые - причем, только в 2027 году - должны прийти на замену устаревшим немецким истребителям-бомбардировщикам Tornado, и на некоторое электронное оборудование для перехода бундесвера на цифровую радиосвязь.

Альфонс Маис: "Бундесвер практически гол" Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

А оснащение бундесвера тем временем с каждым месяцем становится все более неутешительным. Сразу после нападения России на Украину командующий сухопутными войсками генерал Альфонс Маис (Alfons Mais) констатировал: "Бундесвер практически гол". Теперь ситуация стала еще хуже, поскольку вооружения, которые передаются Украине, оставляют все большие прорехи в арсеналах немецкой армии.

Например, в 203-м танковом батальоне бундесвера в Аугустдорфе, который передает Украине те самые 18 танков Leopard 2 А6. Пополнение же в его танковом парке будет неизвестно когда. При этом в целом в немецких танковых батальонах, по оценкам экспертов, боеготовность техники составляет в среднем только 33%.

Эксперт ХДС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter): "У бундесвера колоссальный дефицит (оснащения - Ред.), смена эпох в нем еще и не начиналась". Причину промедления он видит в том, что свою знаменательную речь в бундестаге Олаф Шольц произносил на третий день войны, когда в ведомстве канцлера еще исходили из того, что Киев рухнет и российская армия вот-вот займет позиции перед восточной границей Польши. "Теперь же, когда армия Украины ведет мужественные и успешные бои, порыв (канцлера. - Ред.) заметно поутих".

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