Ракетный удар по Запорожью: число погибших возросло до 10

На 374-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 4 марта (время московское).

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Базировавшийся на военном аэродроме в белорусских Мачулищах российский самолет-разведчик А-50, по которому, как утверждается, были нанесены удары дронами, улетел на ремонт в Таганрог, пишет белорусское издание "Зеркало" . Журналисты издания получили подтверждение этого, позвонив под видом сотрудника аэродрома в Мачулищах в приемную Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. В состав этого комплекса входит 325-й Авиационный ремонтный завод, который занимается ремонтом самолетов А-50.

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Число жертв ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье 2 марта возросло до 10, сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям . "По состоянию на 07:00 часов 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих жильцов дома. Всего из-под завалов дома спасатели извлекли 10 погибших, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении ведомства.

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Украинские силы, по всей видимости, создают условия для контролируемого отвода войск по крайней мере из некоторых районов Бахмута, полагают в Институте изучения войны (ISW). Аналитики опираются на опубликованные 3 марта геолоцированные снимки, на которых видно, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один вдоль трассы Хромово-Бахмут к западу от Бахмута. "Превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад", - говорится в оперативном обзоре ISW .

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Генштаб ВСУ утверждает, что за прошедшие сутки украинские защитники отразили более 150 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, на наступлении на которых сосредоточены основные усилия российских сил. По украинским позициям и гражданской инфраструктуре было нанесено 32 авиационных и 6 ракетных ударов, произведено 84 обстрела из РСЗО.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Были сбиты российский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БпЛА различных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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Резкое увеличение ввоза газа из Норвегии, Нидерландов и Бельгии почти компенсировало те объемы нетто-импорта этого сырья из РФ, от которых Германии пришлось отказаться с конца августа 2022 года. Об этом передало агентство dpa со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA).

Россиян и белорусов могут допустить на Уимблдонский турнир

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К Уимблдонскому международному теннисному турниру в этом году могут быть допущены игроки из России и Беларуси. Об этом в сообщила британская газета The Daily Telegraph. "Все ожидания указывают на то, что AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. - Ред.) снимет запрет для россиян и белорусов", - отметило издание. Как передало агентство спортивных новостей SID, запрет, введенный в прошлом году на фоне войны РФ в Украине, может быть снят на британском турнире Большого шлема с 3 по 16 июля.

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В центре Братиславы тысячи протестующих вечером 3 марта приняли участие в митингах. Самый многочисленный из них - "Марш за мир" - был зарегистрирован анонимным лицом и, по всей видимости, получил поддержку со стороны правых популистов и пророссийских сил. Участники акции требовали мирных переговоров вместо поставок оружия Киеву и прошли маршем от официальной резиденции президента Словакии Зузаны Чапутовы через центр города к посольству США. В толпе были видны многочисленные словацкие, а также минимум один российский и один - советский флаги. На транспарантах преобладали надписи в духе - "Мы хотим мира", - а также лозунги против членства Словакии в НАТО.

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Джон Кирби Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Необходимо работать над тем, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "смог добиться успеха на поле боя - с тем, чтобы он смог добиться успеха за столом переговоров". Об этом DW на фоне визита главы германского правительства в Вашингтон заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. При этом, говоря о переговорах для прекращения войны, он констатировал: "Не похоже, что это произойдет в ближайшее время". "Думаю, что вы можете видеть, безусловно, по решению о танках (для Киева. - Ред.), что Соединенные Штаты и Германия работают вместе в тесной координации", - указал Кирби далее, выразив уверенность, что вопрос может быть затронут и в ходе визита Олафа Шольца. Относительно возможных поставок Китаем оружия РФ Джон Кирби сказал: "У нас все еще нет никаких признаков того, что китайцы решили двигаться вперед в предоставлении России какого-либо летального оружия или средств". "Они не сняли этот вопрос с повестки дня, но мы не видим никаких признаков того, что они движутся в этом направлении прямо сейчас, и мы очень надеемся, что они этого не сделают", - резюмировал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ.

Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь

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Власти Саудовской Аравии отправили в Украину два самолета с гуманитарной помощью общим объемом в 168 тонн. В конце февраля глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд объявил о выделении Украине пакета финансовой поддержки на сумму 400 млн долларов (375 млн евро).

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Правительство Украины передало в управление фонду государственного имущества (ФГИУ) активы, конфискованные у бывшего президента страны Виктора Януковича. Ведомству переданы три здания, жилой дом, квартира, машиноместа, земельные участки, автомобили, суда и нежилые здания.

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Во Львов 3 марта с необъявленным визитом приехал генеральный прокурор США Меррик Гарланд, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя министерства юстиции США. Глава ведомства был приглашен генпрокурором Украины Андреем Костиным для участия в конференции "Единство для справедливости". "Гарланд провел несколько встреч и подтвердил решимость США привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа", - указал источник, знакомый с ходом поездки.

Председатель Европарламента прибыла в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского парламента Роберта Метсола (фото из архива) Фото: Alain Rolland/REUTERS

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла в Киев вечером 3 марта. "Рада вернуться в Украину", - написала она в Twitter. Метсола отметила вклад "этих храбрых людей, которые вдохновили весь мир", "героев, которые отказываются сдаваться", "тех, кто пожертвовал всем ради наших ценностей", и добавила, что "дом" украинцев - в Европейском Союзе. Записи в Twitter составлены на английском и на украинском и снабжены флагами ЕС и Украины. Роберта Метсола посещала Киев в апреле 2022 года.

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Олаф Шольц в Белом доме Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провели в Белом доме переговоры по вопросу о поддержке Украины в войне против России. Шольц посетил Вашингтон впервые с 24 февраля 2022 года. Это - его второй визит в США за почти 15 месяцев с занятия поста главы германского кабмина. Во время их предыдущей встречи в начале февраля 2022 года "Россия накапливала свои войска" на границе с Украиной, напомнил Байден журналистам, говоря о переговорах с канцлером ФРГ. Запад пообещал ответить, и "вместе мы выполнили это обещание", подчеркнул глава Белого дома. По словам Шольца, важно послать Украине сигнал, что "мы будем продолжать (поддерживать ее. - Ред.) столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо".

Хроника событий 3 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 марта 00.00 - 13.59 >>>

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