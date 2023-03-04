  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Елена Рыбакина из Москвы стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде в 2022 году
Елена Рыбакина из Москвы стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде в 2022 году (Matthew Childs/REUTERS)Фото: Matthew Childs/REUTERS
СпортРоссия

СМИ: К Уимблдону могут допустить игроков из РФ и Беларуси

Екатерина Венкина
24 мин. назад

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета может снять запрет для россиян и белорусов на участие в Уимблдонском турнире, пишет The Daily Telegraph.

https://p.dw.com/p/4OFN1

К Уимблдонскому международному теннисному турниру в этом году могут быть допущены игроки из России и Беларуси. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила британская газета The Daily Telegraph.

"Все ожидания указывают на то, что AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. - Ред.) снимет запрет для россиян и белорусов", - отметило издание.

Как передало агентство спортивных новостей SID, запрет, введенный в прошлом году на фоне войны РФ в Украине, может быть снят на британском турнире Большого шлема с 3 по 16 июля.

ATP и WTA решили не разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) после запрета AELTC решили не разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022.

Российским и белорусским спортсменам было разрешено выступать на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США в прошлом году.

Елена Рыбакина из Москвы - победительница турнира Большого шлема в женском одиночном разряде

Выступающая за Казахстан 23-летняя Елена Рыбакина из Москвы стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде в июле 2022 года. Позднее серб Новак Джокович в седьмой раз в своей спортивной карьере одержал победу на Уимблдонском турнире по теннису.

Международный олимпийский комитет в январе предложил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе атлетов из Беларуси и России, если эти спортсмены не выступали в  поддержку войны в Украине.

Смотрите также:

Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом - Nike и Porsche в шоке

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом - Nike и Porsche в шоке

Спонсоры, в частности Nike и Porsche, разрывают многомиллионные контракты с известной российской теннисисткой. В крови Марии Шараповой обнаружен мельдоний. Препарат недавно признан допингом.
Спорт8 марта 2016 г.00:46 мин.
external

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.
Спорт26 апреля 2017 г.01:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц и Джо Байден в Белом доме

Шольц в Вашингтоне: Мы хотим свободы и мира для Украины

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров выглядывает из-за надписи G20 и говорит: "Ну, я вас предупредил!"

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Политика15 ч. назад
Жертву отравления в городе Кум отвозят в больницу

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Политика10 ч. назад
Belarus | Prozess Nobelpreisträger Ales Bjaljazki

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

Политика10 ч. назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, 2 марта 2023 года

Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Конфликты11 ч. назад
Недостаточная оснащенность бундесвера стала темой шуток на недавнем карнавале. Дюссельдорф, февраль 2023 года

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Политика24 ч. назад
Участники акции солидарности с Украиной в Берлине

Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Немцы боятся быть втянутыми в войну и поддерживают Украину

Конфликты2 марта 2023 г.
На главную страницу