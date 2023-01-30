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Многие "международные" старты для белорусских спортсменов сейчас ограничены РоссиейФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
СпортБеларусь

Ждут ли спортсменов из РБ на международных соревнованиях?

17 мин. назад

Белоруски сыграли в теннис в Австралии, но Уимблдон для них был закрыт. Не будет спортсменов из РБ и на мировых первенствах по биатлону и хоккею. Как работает международный бан?

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Белоруска Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии, финал которого состоялся в субботу, 28 января. Большой теннис - один из немногих видов спорта, в котором белорусы выступают после международного бана, но это может измениться.

На минувшей неделе Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе атлетов из Беларуси и России, которые не выступали в  поддержку войны в Украине. На Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года, для белорусов и россиян даже решено ввести специальную систему отбора на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщил  исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх.

Где сейчас соревнуются спортсмены с белорусским паспортом и насколько вероятно их возвращение на международные первенства - в материале DW.

Спортсмены выступают под нейтральным флагом

Теннисисты из Беларуси в нейтральном статусе могут участвовать в матчах Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). В то же время Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета не стал приглашать белорусских и российских спортсменов на Уимблдон в 2022 году.

"Белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом. Для Соболенко (в 2020 она подписала письмо спортсменов в поддержку Лукашенко - Ред.) это обидный момент, но она, мне кажется, смогла с  ним справиться и играет не для страны, а, в первую очередь, для себя, как и Виктория Азаренко (экс-первая ракетка мира, дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии – Ред.)", - говорит Дмитрий Руто, журналист спортивного портала Tribuna.com, признанного экстремистским в Беларуси.

Арина Соболенко после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису
Арина Соболенко после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннисуФото: David Gray/AFP

Под нейтральными флагами белорусы выступают также в шахматах, дзюдо, самбо. Кроме того, УЕФА не отстранил белорусскую сборную и Белорусскую федерацию футбола от участия в Еврокубках и квалификационных соревнованиях УЕФА. Это, однако, по мнению эксперта, никак не отразилось на результатах: "Они от этого лучше не становятся. Как шутят болельщики, ничего бы не поменялось, если бы клубы или сборная попали в бан". 

Чемпионаты мира по биатлону и хоккею пройдут без белорусов

У биатлонистов, по словам Руто, "международные" старты ограничиваются Россией. На Чемпионат мира, который пройдет 8- 19 февраля в немецком Оберхофе, ни белорусов, ни россиян не позвали.

Не будет сборной Беларуси и на мировом хоккейном турнире. Собеседник DW отмечает, что ни клубы, ни сборная не участвуют в Континентальном кубке и Кубке чемпионов. "К нам никто не едет, мы никуда не едем. Хоккей дальше проедает государственные деньги, чтобы просто такой вид спорта существовал. Такая же ситуация с волейболом и гандболом", - говорит Руто.

Дмитрий Руто
Дмитрий РутоФото: privat

Отстранены от международных соревнований и белорусские пловцы. Эксперт не исключает, что, если бан продолжится, перспективные спортсмены начнут уезжать из страны и искать возможность выступать за другие государства. Тем более, по словам Руто, пловцы остаются вне политики и не были замечены в открытой поддержке режима Лукашенко или войны в Украине.

На Европейские игры в Польше не пустили и спортсменов-сторонников перемен

Дмитрий Руто обращает внимание, что в минувшем году белорусские легкоатлеты не выступали в  Бриллиантовой лиге - серии прибыльных коммерческих турниров, вероятно, не будет их там и в 2023. 

Не выступят спортсмены с белорусским паспортом и на III Европейских играх, которые летом пройдут в польском Кракове. Причем такой возможности лишены как те, кто поддерживает Лукашенко, так и сторонники перемен.

Идею МОК допускать к международным соревнованиям атлетов из Беларуси и России, которые не поддерживали войну, Дмитрий Руто не поддерживает.  Это решение ужераскритиковали власти Украины, в Белорусском фонде спортивной солидарности (BSSF), объединяющем спортсменов, выступивших за демократические перемены в РБ, также выступают против этого предложения.

"План МОК распространяется на всех обладателей белорусского паспорта. Это значит, что 3-5 спортсменов, которые выступили за перемены в Беларуси, гипотетически могут отобрать на Олимпийские игры. Но мы не размениваемся на малое, потому что речь не о том, что какие-то атлеты будут участвовать в соревнованиях, а о том, что происходит нормализация российской военной агрессии. Мир будет аплодировать спортсменам из Беларуси и России, а в это время будут уничтожать Украину", - говорит исполнительный директор Фонда Александр Опейкин. 

"МОК создает опасный прецедент" 

По словам Опейкина, сейчас МОК создает опасный прецедент: вслед за спортсменами из бана могут вернуться белорусские и российские бизнесмены, дипломаты, деятели культуры. "Потом и вовсе снимут санкции, т.е. "русский мир" просто вернется в глобальную коммуникацию", - поясняет собеседник DW.

Александр Опейкин
Александр ОпейкинФото: Belarusian Sport Solidarity Foundation

Окончательное решение относительно белорусских и российских спортсменов МОК примет на заседании Исполкома 15 февраля. "У спортивной общественности есть чуть больше двух недель для того, чтобы внести какие-то коррективы. Мы действуем сообща с украинскими партнерами, вместе ведем борьбу за то, чтобы проблема агрессии против Украины не стала будничной и повседневной", -  отметил руководитель BSSF. Опейкин не исключает бойкота Олимпиады-2024 некоторыми странами-партнерами Украины, если ограничения для Беларуси и России будут сняты.

В то же время, по его словам, заявление МОК не дает стопроцентных гарантий допуска на международные соревнования белорусов и россиян: есть еще решения международных федераций, страновые санкции, визовые ограничения в отношении тех или иных лиц, которые государства могут вводить в целях национальной безопасности и защиты национальных интересов.

"Рано говорить, что завтра все спортсмены, которые агитировали за Лукашенко, будут выступать в Европе или США. Думаю, такого не произойдет", - уверен Опейкин.

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